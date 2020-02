Gobierno: "El Mobile se cancela por otras razones, no por alerta sanitaria en España"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha querido dejar claro un mensaje sobre la cancelación del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona: "No es por ninguna alerta sanitaria en nuestro país. Estamos en una situación de respuesta muy buena. Solo hay dos casos, que tienen una evolución muy positiva. Ya van a poder salir los que están en el hospital Gómez Ulla después de 14 días en situación de prevención. Que por esto no es. Nuestro país tiene una situación controlada, de gran respuesta. Pero bueno, podemos entender que por otras razones han decidido esa cancelación, pero no desde luego por razones sanitarias en nuestro país".

Nota oficial desmarcándose de la decisión

Además de todas las declaraciones, el Gobierno ha querido remarcar más todavía su rechazo a la decisión con una nota: "El Gobierno lamenta la decisión, comunicada oficialmente esta mañana, y se felicita por el anuncio de la organización del MWC de mantener su compromiso y seguir celebrando esta importante cita en Barcelona en las siguientes ediciones. Es una inmejorable noticia para la Ciudad Condal, para Cataluña y para España". Y añade: "Con la información disponible hoy y de acuerdo con los expertos, el Gobierno entiende que no hay razones de salud pública para no celebrar eventos de este tipo en nuestro país. España cuenta con un Sistema Nacional de Salud de atención universal, reconocido a nivel internacional, que ofrece plenas garantías sanitarias en situaciones como la actual".

En las últimas horas todos los mensajes del Gobierno y las administraciones ya eran en el sentido contrario a la cancelación, con llamadas a la serenidad. La misma vicepresidenta Calvo había insistido en que el Ejecutivo iba a dar todas las "garantías y tranquilidad" para que se pudiera haber celebrado el Mobile y que entiende que se haya cancelado "para evitar que la convocatoria no sea lo que debe ser", es decir, un evento "tan prestigioso" y de gran envergadura. En un comunicado, el consejero delegado de la asociación que organiza el congreso, John Hoffman, ha asegurado que esta preocupación global sobre el coronavirus y los viajes hacían "imposible" acoger el evento, pero ha garantizado el compromiso de futuro para su celebración en Barcelona.