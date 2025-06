El Gobierno defiende a García Ortiz y arremete contra el juez Hurtado por su auto judicial: "No hay prueba clara que señale al fiscal general"

Casi todos los gobiernos desde la transición se han visto salpicados por investigaciones judiciales, procesos y, en algunos casos, sentencias condenatorias. Tanto PSOE como PP, cuando estaban en el Gobierno, han manifestado su desacuerdo con algunas decisiones judiciales.

Sin embargo, la situación actual parece haber superado límites nunca antes alcanzados, como acusar a magistrados del Tribunal Supremo de prevaricación o, incluso, suscribir un documento con Carles Puigdemont en el que se denuncia "lawfare", acusación que Pedro Sánchez autorizó a cambio de su investidura.

Estos conceptos influyen en las acusaciones lanzadas desde el Consejo de Ministros contra el juez Manuel García-Castellón Hurtado, que propone el procesamiento del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. El Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado filas en torno a su Fiscal General, mientras que el juez instructor se ha convertido en blanco de críticas y descalificaciones desde las filas gubernamentales.

El Ejecutivo muestra dificultados para aceptar las investigaciones judiciales que afectan al fiscal general. El ministro Óscar López ha sido uno de los primeros en cuestionar la solidez de las pruebas presentadas por el juez Hurtado: "El auto es de aurora boreal, no hay pruebas para afirmar lo que afirma el auto, hay pruebas que demuestran lo contrario. Desolador el mensaje que manda. Voy a tener la prudencia que no ha tenido el juez. El fiscal está persiguiendo un delito y otros están montando un delito para ir a por el que está cometiendo el delito. No hay derecho".

Sin embargo, el auto establece que esta circunstancia no exime de responsabilidad al investigado. Patxi López, Portavoz del PSOE, se sumó a las críticas: "Esto es una absoluta vergüenza que no hay por donde cogerla. Es una pena que el juez este no haga una rueda de prensa porque me estáis preguntando cosas a mí que debería de responder él. ¿Por qué en el primer párrafo de su auto habla que esto ha sido inducido por el presidente del Gobierno y en los siguientes 50 folios no dice absolutamente nada?".

Es importante señalar que el auto se refiere a la presidencia del Gobierno, no directamente al presidente. Por su parte la ministra portavoz, Pilar Alegría también ha expresado su malestar al considerar que "es evidente que hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender. Han tenido la ocasión de leer el auto, no hay prueba clara que señale al Fiscal General del Estado. Siempre hemos defendido la honestidad de jueces y fiscales, pero hay algunos jueces que están actuando y trasladando señales difíciles de comprender y entender".

Moncloa defiende al fiscal

A pesar del revuelo, el Gobierno mantiene su apoyo incondicional al fiscal general. Fuentes gubernamentales aseguran que, con las pruebas disponibles, respaldarán a García Ortiz y niegan tajantemente que la presidencia haya dado instrucciones para llevar a cabo la filtración.

La Ministra de Ciencia, Diana Morant, también calificó las acusaciones de "afirmaciones falsas". Por su parte, Óscar López insistió en que "como es mentira lo que dice el auto, estoy seguro que la verdad acabará saliendo a flote". Patxi López, por su parte, cuestionó: "¿Nos puede decir el juez dónde están las pruebas?". Mientras que desde Sumar, Yolanda Díaz manifestó no haber " visto un auto semejante como lo que estamos conociendo".

