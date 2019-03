Sáenz de Santamaría: "El riesgo cero no existe y nadie está libre de la barbarie"

CONSEJO DE MINISTROS

Sáenz de Santamaría ha advertido, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que "el riesgo cero no existe", y por ello el Gobierno no baja la guardia frente a la amenaza terrorista que supone el yihadismo. No obstante, la vicepresidenta ha explicado que España es un país seguro y con experiencia en la lucha antiterrorista.