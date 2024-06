El Gobierno acusa a Ayuso de "profunda deslealtad" por su reunión con Milei en Madrid

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibe este viernes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, al presidente de Argentina, Javier Milei. Ayuso va a entregar a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad, algo que ha provocado controversia en el Gobierno. Esta acción recibe el aplauso de Vox, pero es duramente criticada por los partidos de izquierdas. Se trata de la misma condecoración que recibirán personalidades como el venezolano Juan Guaidó, o el ucraniano Volodimir Zelenski.

La peculiaridad de esta medalla es que, según el Boletín Oficial de la Comunidad, se entregará como reconocimiento a los "representantes de otros países" en "visita oficial a la Región". Por su parte, fuentes de la Comunidad de Madrid precisan que cada vez que un mandatario internacional visita la Puerta del Sol y se reúne con Ayuso, eso es una visita oficial. Sin embargo, la visita de Milei no es de estas, puesto que se trata de una consideración que solo puede otorgar el Gobierno central, que es el único que tiene competencias en materia de Política Exterior. De hecho, Milei llega a Madrid para recibir el premio de un grupo de economistas liberales, conocido como Instituto Juan de Mariana. Moncloa considera que la actitud de Ayuso es una deslealtad de la presidenta madrileña.

En concreto, el Gobierno lamenta que la presidenta de Madrid haga "gala de una profunda deslealtad hacia las instituciones" al no informar de su encuentro con el mandatario argentino. Y es que, según señalan fuentes diplomáticas, la Ley de la Acción y del Servicio Exterior obliga a los presidentes autonómicos a comunicar al Ministerio de Exteriores cuando se reúnen con mandatarios extranjeros. Al no haberlo hecho, Ayuso "hace gala de una profunda deslealtad", señalan, a la vez que consideran que "resulta sorprendente y anómalo" que Milei no haya solicitado reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en ninguna de las visitas que ha realizado a España siendo presidente.

También afean que Milei "ha mostrado una actitud reiterada de búsqueda de la confrontación y la ofensa a nuestras instituciones y a nuestra Democracia", algo que señalan "sin precedentes en las relaciones internacionales y en los usos diplomáticos entre naciones".

El Gobierno confía en que el presidente argentino "esté a la altura" de su pueblo y "respete a las instituciones españolas, como jefe de Estado que es". "No lo hizo en su anterior visita. Deseamos que ahora sea así, por la buena relación y el afecto fraternal e histórico entre ambos pueblos", concluía.

Reproches del Gobierno y de la oposición de izquierdas

Esta visita del presidente de Argentina a Madrid ha provocado los reproches del Gobierno y de la oposición de izquierdas al considerar la situación anómala y grave. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha considerado en el Senado que como presidente autonómico que fue, es "una absoluta anomalía" que un presidente autonómico reciba a un mandatario de otro país. Lo que sí espera es que Milei "se sepa comportar" para que represente a los argentinos "con un comportamiento educado, mínimamente respetuoso" y no como la última vez, cuando fue invitado por Vox, haciendo referencia de esta manera a los ataques contra la esposa de Pedro Sánchez y al propio presidente, que llevaron las relaciones diplomáticas a una escalada de tensión y a la retirada de la embajadora en Buenos Aires.

Dentro del Gobierno, también la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha criticado a Ayuso en los pasillos del Congreso por entregar medallas a "quien está empobreciendo un país, recortando y dilapidando todos los derechos sociales", hecho que considera "profundamente grave".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, por su parte, no ha querido opinar sobre este asunto: "No, no voy a opinar", ha dicho con una pequeña sonrisa. Para el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, la relación entre Ayuso y Milei es un paso más "hacia la internacional macarra que está conformando en el mundo entero la ultraderecha y el fascismo".

