García-Page carga contra Puigdemont: "Es un delincuente que se mueve por el odio"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lanzado duras críticas contra Puigdemont, poco antes del inicio del Congreso Regional del PSOE de La Rioja, en Logroño.

García-Page ha calificado al expresidente catalán de "delincuente" y ha asegurado que "se mueve por el odio", advirtiendo que "no todo vale" en política y que Puigdemont "no puede burlarse del conjunto de los españoles".

Desde Logroño, en el marco del cónclave del PSOE de La Rioja, García-Page ha expresado su indignación ante la comparecencia en el Congreso de los Diputados de Mohamed Houli Chemlal, condenado por los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017.

En este sentido, ha calificado este hecho como una concesión a los "caprichos" de Puigdemont, a quien ha descrito como una persona que "se mueve por el odio" y que somete al sistema democrático español a su voluntad.

El presidente castellanomanchego ha asegurado que la situación es "insultante" y ha advertido que "no todo vale" en política.

Así las cosas, ha señalado que la presencia de Houli Chemlal en el Congreso no solo es una falta de respeto a los diputados, sino a lo que estos representan. Además, ha criticado la postura de Junts, calificándola de "paranormal", y ha ironizado sobre la necesidad de estudiar otra disciplina más allá del Derecho para entender sus argumentos.

Finalmente, el socialista ha subrayado que el problema no está únicamente en Cataluña, sino en quienes "hacen caso" a Puigdemont desde Madrid, dejando clara su postura sobre la influencia del líder independentista en la política nacional.

Condenado a 43 años de cárcel

En su comparecencia en el Congreso, el terrorista, condenado a 43 años de prisión, ha acusado al CNI de "dejar" que Abdelbaki Es Satty, el imán de Ripoll, montara la célula yihadista que posteriormente llevaría a cabo el atentado en Cataluña. "El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza", ha afirmado Mohamed Houli al inicio de su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Mohamed Houli, único superviviente de la explosión que tuvo lugar en la cada de Alcanar, asegura que no responsabilizó antes al CNI por temor a que contarlo le perjudicara a la hora de recibir su condena. "Lo digo ahora y no lo digo antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar, pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder", ha asegurado el condenado en una sala con presencia policial.

