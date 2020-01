García-Page: "Con el Código Penal no se puede mercadear, no es negociable"

El presidente de la Junta de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, ha pedido claridad a la hora de acometer la reforma del Código Penal y revisar la actual tipificación de los delitos de rebelión y sedición para que no haya dudas de que lo que sucedió el 1 de octubre en Cataluña "fue un grave atentado contra el orden constitucional y los españoles". "No deduje de las palabras del presidente del Gobierno que se fueran a reducir las penas de estos delitos, puede pasar lo contrario, lo que es importante es que se aclare para que no haya dudas de que lo que pasó en Cataluña fue un grave atentado contra el orden constitucional y todos los españoles", ha subrayado. Dice que no es cosa de mercadear con una reforma del Código Penal, que debe ser un asunto de amplio consenso social, por lo que no pueden decidirlo los que han dicho que volverían a intentar la independencia unilateral.

En declaraciones a los medios, el líder socialista ha valorado la propuesta por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez de reformar el Código Penal asegurando que "hay un compromiso previo adquirido por todos los partidos de que el Código Penal no tenía previsto que pudiera pasar lo que ocurrió en Cataluña". Por ello, Page ha sostenido que "no caben sorpresas" a la hora de afrontar esta reforma, si bien ha advertido de que el Código Penal "no está para arrojarlo unos a otros" y cada vez que se plantee reformarlo "tiene que ser con el máximo consenso posible".

Torra lo buscaba

Por otra parte, Page ha valorado la reunión que mantendrá el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, asegurando que "no debiera de ser noticia" si no fuera por el hecho de que el líder del Ejecutivo catalán "está a punto de ser inhabilitado". El líder socialista cree que el propio Torra "buscaba ser inhabilitado" porque, a su juicio, no va a ser candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña. En este sentido, ha advertido de que "no se puede confundir hablar con el independentismo a depender de ellos" y ha reiterado que "lo que afecta a todos los españoles lo tienen que valorar todos los españoles". Preguntado por la ronda de consultas que abrirá Sánchez con los presidentes autonómicos, Page ha admitido que el presidente del Gobierno le comunicó "de antemano" que tenía interés en mantener "normalidad en los contactos". Por ello, ha celebrado que estos encuentros se celebren en las presidencias autonómicas porque considera que "debiera de ser algo normal".