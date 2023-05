Gamarra, tajante, contra Sánchez: "Sea valiente, dígalo, 'voy a volver a pactar con Bildu'"

"¿Va a romper con Bildu, cuándo va a decir la verdad a los españoles?", con esta pregunta de la diputada del Partido Popular (PP) dirigida a Pedro Sánchez arrancaba la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en el que los diputados de los diferentes partidos políticos formulan preguntas a los miembros del Ejecutivo.

La portavoz del PP recordaba las palabras del presidente del Gobierno en las que afirmó que las candidaturas de EH Bildu eran "indecentes" porque incluían 44 condenados por terrorismo, siete de ellos con delitos de sangre, que han renunciado, "en la medida de lo posible" a las listas electorales del partido y aseguran que no asumirán las concejalías si salen elegidos.

También ha recordado Gamarra las promesas electorales del presidente Sánchez en otras campañas electorales, cuando aseguró que no pactaría con Bildu y sin embargo, ahora es uno de sus socios de Gobierno. "Dispone hoy de dos minutos y medio para justificar los pactos en el pasado, para romper los del presente y para renunciar a los del futuro", expresaba, antes de formular la pregunta: "¿Va a romper con Bildu, cuándo va a decir la verdad a los españoles?".

"No tienen más argumento que ETA, pero ETA ya no existe"

"Ustedes no tienen más argumento que ETA, pero ETA ya no existe y fue un gobierno socialista quién derrotó a ETA", comenzaba Pedro Sánchez su turno de intevención. "La verdad es que cuando ustedes gobernaron negociaron con ETA (...) la verdad es que excarcelaron a presos cuando ETA seguía en activo...", responde a la pregunta de la diputada 'popular' de cuándo dirá la verdad.

Gamarra insiste: "¿Va a romper con Bildu o con la decencia?"

Un pleno del Congreso celebrado en plena campaña electoral y marcado por las listas de Bildu. La portavoz del PP insistía al presidente socialista: "¿Va a romper con Bildu o con la decencia?".

"Si no va a romper con Bildu, sea valiente y díganoslo"

Además, le pedía que fuera "valiente" y se lo dijera de forma clara a los españoles: "Si no va a romper con Bildu, sea valiente y díganoslo 'volveré a pactar con Bildu' (...)".

El líder del PSOE se sigue defendiendo asegurando que ETA ya no existe y que fue derrotada hace 12 años. También reprocha a Gamarra que en el año 2015 "cuando había condenados que habían cumplido sus penas, de Bildu, en las listas municipales, no dijeron nada, no pusieron el grito en el cielo, y ahora lo hacen" y acusa al PP de "cinismo.

"Fue un gobierno socialista quiénes derrotaron a ETA, y eso es lo que ustedes no pueden soportar", manifestaba.

Sánchez, a Bildu: "Se han equivocado en las listas"

Una vez finalizado el turno de Cuca Gamarra, y antes de responde a la pregunta de la diputada Mertxe Aizpurua Arzallus, de EH Bildu, el presidente del Gobierno ha querido hacer una reflexión y ha asegurado al partido que se ha equivocado con las listas electorales para las elecciones autonómicas y municipales del 28M.

"Voy a hacer una reflexión que hice ya públicamente y es que ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo, puede ser legal lo que han hecho, pero desde luego no es decente", expresaba el líder socialista en referencia a los 44 etarras condenados que Bildu incluyó en las listas para las próximas elecciones y de los que siete, los condenados por delitos de sangre, han anunciado que no serán concejales.

Pide a Bildu que formulen un mensaje más "rotundo, contundente, de reparación, de perdón y de, por supuesto, reconciliación" dirigido a las víctimas de ETA.