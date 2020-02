Fiscalía pide al Supremo no admitir a trámite el recurso presentado por Torra contra la inhabilitación

Fiscalía ha pedido al Supremo que el recurso presentado por Quim Torra no sea admitido a trámite. El ministerio público ha dirigido un escrito en el que impugna todo lo alegado por Torra y deja claro que su condena a año y medio de inhabilitación no afecta "en ningún caso" a "la inviolabilidad parlamentaria" porque no se produjo a raíz de "opiniones vertidas en el Parlamento" sino por "hechos y omisiones ante los requerimientos de la Junta Electoral Central".

En el recurso el presidente de la Generalitat alegó que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña perseguía apartarle de la Generalitat "ilegal e ilegítimamente" en una "palmaria persecución política", y denunció la vulneración de hasta once principios legales, entre ellos el derecho a un juez imparcial, la libertad de expresión y la presunción de inocencia.