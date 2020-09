El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, ha explicado que no convocó la Junta de Fiscales de Sala para fijar una respuesta a las más de 60 querellas y denuncias presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia porque habría tenido que excluir de ese encuentro a algunos fiscales "contaminados políticamente" como la exfiscal general de Estado Consuelo Madrigal.

Denuncia presiones

"Uno de los valores más altos que tiene el Ministerio Fiscal es la imparcialidad y la objetividad", ha dicho en una entrevista concedida a Onda Cero. "Lo que no puede hacer ni un fiscal ni un juez es que la ideología trascienda de su cabeza al papel", ha añadido. Navajas, que decidió que no se justificaban las querellas contra el Gobierno, lo que motivó una nueva polémica sobre la influencia del Gobierno en la fiscalía, ha denunciado que algunos fiscales acudieron a su despacho para presionarle sobre las querellas. "Con esta tropa yo no puedo ir a la guerra", ha asegurado. Navajas también ha señalado como motivo para no convocar la Junta de Fiscales las posibles filtraciones.