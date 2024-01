Fin de semana de retiro: Gobierno y Partido Popular reflexionan en Toledo

Todos los ministros, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se reunirán este sábado en la finca toledana de Quintos de Mora. Para algunos de los recién elegidos ministros será su primera vez en el complejo. Su intención es analizar la legislatura y las prioridades del Ejecutivo para los próximos meses.

Una táctica que Sánchez ya empleó en su primera legislatura, en agosto de 2018, y que repitió en febrero de 2020 con quienes había elegido poco antes para formar parte de su Gobierno de coalición.

Con la misma perspectiva de trabajar, el Partido Popular se ha trasladado desde el jueves y hasta el próximo sábado a un hotel de Toledo. La reunión se produce solo dos días después de que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, nombrara a los nuevos secretarios ejecutivos en su dirección. Los populares han advertido que estos no serán los últimos nombramientos en la formación y que se producirán más los próximos días.

La reunión del Gobierno, programada antes de la aprobación de los decretos

El encuentro estaba previsto antes de la votación de los tres decretos en el Senado -por las obras del hemiciclo del Congreso-. De los tres el único que no fue aprobado es el relativo al subsidio de desempleo -cinco diputados de Podemos votaron en contra-. La abstención de Junts en la segunda votación hizo que salieran adelante tanto el decreto ómnibus, como el que prorrogaba las mediadas anticrisis. Para conseguir este resultado, el Ejecutivo tuvo que negociar con los independentistas y acceder a ciertas cesiones.

A estas cesiones se ha referido este viernes en tono muy crítico el presidente de Castilla-La Mancha -comunidad donde se concentran este fin de semana- y en específico a la concesión de las responsabilidades en materia de inmigración a la Generalitat: "Si las competencias las pidiera Vox, todo el mundo se rasgaría las vestiduras", comentaba ante los medios Emiliano García-Page.

Preguntado, Page explicaba que no ha sido invitado al encuentro del Gobierno, en la finca que el Ejecutivo tiene en la comunidad: "No me parece nada raro, me parece habitual. Tampoco lo hacían los del PP, así que en ese sentido me tratan igual", confirmaba el presidente manchego.