Ferri, portavoz de Compromís: "Barberá ha vivido durante años en una borrachera de poder"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Fran Ferri, portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, ha denunciado durante una entrevista en Espejo Público que "Rita Barberá ha vivido durante años en una borrachera de poder" y lo que está pasando ahora es "esa resaca". Del mismo modo, no cree que la exalcaldesa no tuviera conocimiento de la presunta trama de corrupción porque "en Valencia no se movía nada sin que ella diera su permiso".