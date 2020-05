Fernando Simón: "Hay test rápidos que detectan anticuerpos del coronavirus que están dando falsos positivos"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha avisado de que todavía se siguen detectando nuevos casos de coronavirus, por lo que hay "riesgo de transmisión" y ha pedido "no bajar la guardia". "La capacidad de diagnóstico precoz y la de notificar rápidamente los casos es fundamental", ha apostillado.

Durante su rueda de prensa diaria, Simón ha reconocido que en "los últimos días están surgiendo más estudios que están empezando a poner en duda algunos de los resultados de los tes rápidos que detectan anticuerpos del coronavirus. "Algunos no son suficientemente específicos como se pensaba y podrían dar un número de falsos positivos mayor del que pensábamos que nos daba", ha apuntado.

El epidemiólogo ha asegurado que los resultados de estos test se van a "verificar en los próximos días" para comprobar cómo se deben "interpretar los resultados de estas pruebas"

Los extranjeros que viajen a España tendrán que estar en cuarentena

Fernando Simón ha explicado que España tiene "que hacer un ejercicio de prevención" para evitar nuevos contagios de coronavirus importados de otros países cuando se reactive el turismo extranjero.

"España va a establecer los mecanismos para poder dar seguimiento a esa cuarentena que tienen que realizar y algunas normas para evitar incongruencias", ha explicado.

Aun así ha insistido en que para que se reactive el turismo hay que garantizar que el resto de países "llegan a nuestro mismo nivel de contención" en la pandemia de coronavirus.

Un duro mensaje de llamada a la responsabilidad

Fernando Simón ha aprovechado la rueda de prensa para lanzar un mensaje de responsabilidad a la sociedad española, ahora que muchas comunidades se encuentran en la fase 1 de la desescalada.

"Lo que ha vivido nuestra población no lo podemos olvidar tan rápido. No podemos olvidar los más 26.000 fallecidos, los 176 fallecidos de hoy. No podemos olvidar los hospitalizados. No podemos olvidarlo en una semana. Una cosa es ir a la normalidad, y yo agradezco el esfuerzo que habéis hecho, pero no podemos olvidarlo tan rápido", ha dicho Simón