Fernando Simón: "Sé que no es popular, pero la medida que ha tenido mayor impacto ha sido el cierre del interior de los bares"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha analizado en rueda de prensa la incidencia del coronavirus en España. La incidencia acumulada en 14 días en nuestro país sube cien puntos, hasta los 689 casos por cada 100.000 habitantes: "La incidencia es claramente superior a la de semanas previas, pero es cierto que estamos observando que ese incremento diario es cada vez suave. Eso indicaría que estamos llegando al pico máximo de la tercera ola, aunque hay que valorarlo con mucho cuidado".

"Podíamos esperar que el pico se observara en estos días. La tendencia exponencial hacia arriba está suavizándose. Los incrementos diarios son cada vez menores, lo cual indicaría que estamos en el pico o muy próximos a él, todavía tenemos que confirmarlo. Pero los datos indican esa posibilidad con bastante claridad", apostilla.

"Las UCIs van a seguir teniendo pequeños incrementos, pero no van a descender al mismo tiempo que los casos. Sabemos que tendremos fallecidos durante las próximas semanas", dice Simón.

El director del CCAES desvela que a fecha de hoy se han administrado "898.000 dosis de vacuna", lo que representa casi el 79% de las dosis recibidas hasta hoy en España: "Es un nivel bastante adecuado, somos los de los países europeos que están vacunando bien".

"Durante el periodo navideños nuestra información es que la transmisión se ha producido en el entorno de las reuniones familiares. En eso nos apoyan las informaciones de otros países, pero esto se puede aplicar a un periodo muy breve: Nochebuena, Navidad, Nochevieja... Las reuniones de amigos y en interiores de lugares de restauración serían donde mayor transmisión se produciría", ha reflexionado sobre al aumento de la transmisión tras la Navidad.

Alternativas al toque de queda

Sobre el adelanto del toque de queda solicitado por varias comunidades e implementado ya en Castilla y León: "Cualquier medida para controlar la transmisión tendrá algún efecto. El punto es valorar si tenemos otras alternativas que puedan tener un efecto similar sin que generen una disrupción del sistema. Hay otras alternativas y tenemos opción para controlar la transmisión más allá del adelanto del toque de queda. Si aplicamos muy bien un número reducido de medidas, no serán necesarias muchas otras".

"Sé que no es popular, pero la medida que ha tenido un impacto mayor en el control de la transmisión en España ha sido el cierre del interior de los bares. Medidas de este estilo se pueden controlar todavía. Aumentar el toque de queda el efecto que consigue es similar: reducir la posibilidad de reunión en el interior de los bares si no están cerrados, además de las reuniones de familiares. Por tanto hay alternativas, pero no son populares", ha apuntado.

El peor fin de semana de la pandemia en España

El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes la actualización de las cifras de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por coronavirus en España. Respecto al informe del viernes, la cifra total de personas contagiadas por coronavirus ha aumentado en 84.287, de las que 7.662 corresponden a las registrados en el último día. La cifra total de contagios desde el inicio de la pandemia sube ya hasta los 2.236.451.

Sanidad ha registrado asimismo 455 nuevas muertes con respecto al informe del viernes, por lo que la cifra oficial de fallecidos desde el comienzo de la pandemia asciende ya a 53.769. El número de muertes en la última semana por Covid-19 se sitúa en 843 personas. En lo que se refiere a la incidencia acumulada en 14 días, asciende ya a 689,27 casos por cada 100.000 habitantes, superando el récord previo de 575,10 del pasado viernes. Desde el pasado viernes, por lo tanto, la incidencia ha subido 114,17 puntos.