Feijóo teme que la reforma fiscal provoque una fuga de capitales hacia Portugal

Alberto Núñez Feijóo teme que la propuesta fiscal del Gobierno lleve a una fuga de capitales hacia Portugal. El Presidente del Partido Popular cree que el impuesto a las grandes fortunas que quiere imponer Pedro Sánchez provocará un éxodo al país vecino.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el exjefe del Gobierno Mariano Rajoy y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han estado este viernes en el Foro la Toja-Vínculo Atlántico para descalificar la reforma fiscal que presentó esta semana el Gobierno. Los tres representantes del Partido Popular participaban en la segunda jornada de este foro que terminará este sábado por videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque sigue dando positivo en coronavirus, por lo que no realiza actos presenciales.

Este viernes se ha puesto el foco en el foro sobre las consecuencias económicas y sociales de manera que se ha abordado la reforma fiscal planteada por el Gobierno. El primero en referirse a dicha reforma ha sido Feijóo, que considera que lo que el Gobierno está haciendo es "populismo fiscal" y la ha descalificado por ser "confusa, improvisada e incompleta", un "error" y una "enorme decepción".

Considera la reforma en realidad una subida fiscal de más de 3.000 millones de euros y lamenta que no baje los impuestos a las clases medias además de que no haga efectiva este mismo año y que no actúe sobre la cesta de la compra al negarse a bajar el IVA de los productos básicos. Feijóo también resalta el argumento "incoherente" del Gobierno de no reducir el IVA porque se beneficiarían también los ricos, mientras que ha bonificado los carburantes y el IVA de la luz y el gas para todos.

El líder del PP también ha afirmado que esa reforma afecta a la competitividad de las empresas además de abrir un debate sobre la invasión de competencias autonómicas y la inseguridad jurídica.