El expresidente del Parlament Roger Torrent y el resto de la Mesa, absueltos de desobediencia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decretado la absolución del expresidente del Parlament Roger Torrent y de varios miembros de la Mesa de la Cámara Catalana por el delito de desobediencia que se les imputaba. Torrent y los miembros imputados tramitaron sendas mociones sobre la autodeterminación de Cataluña y contra la monarquía, casi al mismo tiempo que fue publicada la sentencia contra los cabecillas del 'procés'.

Torrent, que fue el primer presidente del Parlament desde que dejó de estar en vigor el artículo 155, se consolidó como una de las principales figuras políticas del independentismo en Cataluña, y adquirió mayor relevancia por su participación interna en Esquerra Republicana. La Fiscalía pedía casi dos años de inhabilitación para Torrent y también una multa que ascendía a los 30.000 euros, igual que para otros consejeros de la Mesa.

Actualmente, Torrent es conseller Empresa y Trabajo dentro del Gobierno catalán que precisamente encabeza Esquerra Republicana de la mano de Pere Aragonès. El Govern está ahora mismo en entredicho, muy especialmente después de que la militancia de Junts aprobara romper el pacto que había entre los independentistas. Ahora, en minoría, buscan una salida adelante para intentar no convocar elecciones anticipadas, tras las celebradas en febrero de 2021.

El independentismo se desinfla

Este año ha sido especialmente complicado para el independentismo, que, en su quinto aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, ha visto cómo sus propios votantes se ponían en su contra, la fractura entre todo el bloque separatista se ha acrecentado, y ya no hay la misma unidad que hace cinco años. No obstante, los indultos del Gobierno de España no han frenado sus pretensiones, que siguen adelante pese a la notable división entre ellos.

El único partido del independentismo catalán que no ha cambiado su posición inicial es la CUP, que se mantiene firme a la hora de exigir un bloqueo permanente hasta que se negocie un referéndum de autodeterminación. De hecho, sus dos diputados en el Congreso de los Diputados, Mireia Vehí y Albert Botrán, se presentaron bajo el lema '¡Ingobernables!', el cual ha hecho homenaje a su actividad parlamentaria durante esta legislatura en la que lograron representación en la Cámara Baja por primera vez.