La exconsellera Pradas y su número 2, citados como imputados por la DANA el 11 de abril

Nuria Ruiz Tobarra, jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA, ha citado a declarar como investigados a la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, y al ex secretario autonómico de ese departamento, Emilio Argüeso. Están llamados para el próximo 11 de abril.

La jueza también cita como testigos a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valencia, Pilar Bernabé y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Acudirán el 14 de abril. Así consta en una providencia, notificada este lunes a las partes y a la que ha tenido acceso 'Europa Press'. Además, la magistrada cita asimismo a declarar a dos técnicos, también en calidad de testigos, el 29 de abril.

Aforamiento de Mazón

Torraba deniega además la solicitud de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencia de requerir datos sobre los vehículos oficiales usados por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y sus escoltas entre las 08:00 horas del 29 de octubre y las 08:00 del día siguiente. La magistrada de Catarroja lo justifica por la condición de aforado del jefe del Consell, por lo que "no es factible" la "realización de diligencias de investigación sobre su actuación".

Recuerda que el presidente de la Generalitat Valenciana tiene la condición de aforado, por lo que el juzgado no puede ordenar la práctica de diligencias de investigación sobre su actuación respecto de esta causa.

Asimismo, la magistrada deniega la misma solicitud de diligencias respecto de la entonces consellera de Emergencias y de su secretario autonómico, pues "no consta que los mismos no se hubieran incorporado a la reunión" del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) "o que dicha incorporación se hubiera efectuado con retraso", así como con respecto del director y el subdirector general de Emergencias, porque estos dos últimos cargos "no ostentan la condición de investigados".

El PP sale al rescate de Mazón tras el último auto judicial

El pasado jueves, la vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del Partido Popular, Esther Muñoz, habló en el programa Espejo Público sobre la situación judicial que involucra a Carlos Mazón por su gestión de la DANA. En medio de la creciente presión política y las peticiones de dimisión por parte de la oposición, Muñoz ha reafirmado la postura de su partido y aseguró que no existen motivos para que Mazón abandone su cargo.

Durante la entrevista, la dirigente popular enfatizó que "el auto judicial no cambia absolutamente nada" y que, hasta el momento, no hay ningún indicio de que el presidente Mazón vaya a ser imputado.

