La exconsellera Pradas aporta una foto del Cecopi que muestra que no había pantallas con información

La exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, señalada por la tragedia de la DANA, ha aportado una fotografía ante la jueza de Catarroja que instruye las diligencias previas del caso del desastre del 29 de octubre. En esa imagen aportada por la defensa de Pradas, apunta a que en el Cecopi no había pantallas con información.

Salomé Pradas defiende que no existían monitores que trasladaran cualquier tipo de información más allá de los intervinientes en la reunión. Ella defiende su relato, que se basa fundamentalmente en la falta de información sobre el barranco del Poyo y en sostener una especie de aislamiento informativo que se vivió en la reunión clave de Emergencias.

Esa imagen muestra que no había pantallas donde se estuviera transmitiendo o exponiendo datos significativos del avance de la DANA en la Comunidad Valenciana, tal y como sostuvo en su comparecencia del pasado viernes.

Se desconoce quien hizo la foto y corresponde a los inicios de la reunión del Cecopi, convocada a las 17:00 horas el día de la DANA. En la mesa aparece la exconsellera Pradas; el secretario autonómico, Emilio Argüeso, y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez.

Pradas compareció el viernes en el juzgado donde sólo contestó a las preguntas de su abogado. Pero ahora aporta la imagen para que forme parte del sumario. Existe otra sala, justo al lado, que Salomé Pradas utilizó para efectuar algunas de las cien llamadas que hizo esa jornada. Tras recorrer un pasillo, se encuentra la sala de los trabajadores del 112.

Pradas se justificó por la DANA diciendo que no tenía experiencia en Emergencias

Salomé Pradas dijo ante la jueza instructora que ella no dirigía nada y que no tenía experiencia ni conocimientos en emergencias. Compareció en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, en Valencia, en calidad de investigada.

La exconsellera comenzó explicando las personas que componían el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi). Después, manifestó que no tenía experiencia ni conocimientos en emergencias y que ella no dirigía nada.

La exconsellera explicó que hay muchos técnicos que se deben coordinar para atender este tipo de emergencias, entre ellos autonómicos y del Gobierno central. Además, afirmó que el director del Mando Avanzado era José Miguel Basset, ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos.

