El equipo de Echenique dice que no se echará "a un lado" aunque no salga elegido

El equipo de los eurodiputados de Podemos Teresa Rodríguez, Pablo Echenique y Lola Sánchez ha respondido a Pablo Iglesias que no han venido a "construir Podemos" para "echarse a un lado", como ha planteado ante la asamblea ciudadana el portavoz de la formación, y ha defendido su proyecto como "ganador". "Pueden estar tranquilos todos los que apoyan nuestra iniciativa 'Sumando Podemos', ninguno va a querer echarse a un lado porque no salga su propuesta. No hemos venido a construir Podemos para echarnos a un lado", ha dicho la eurodiputada Teresa Rodríguez a los periodistas antes del comienzo de la segunda jornada de la asamblea.

En cualquier caso, y tras insistir en que su proyecto es construir Podemos "para dar todos y todas juntos un paso al frente", Rodríguez también ha dejado claro que hay un consenso fuerte, en el que se incluyen, entorno a la idea de que Pablo Iglesias es el mejor portavoz que tiene la iniciativa. No obstante, ha emplazado a dejar a un lado el debate de personas y centrarse en el debate de ideas porque en este momento se trata del decidir "qué casa quieren construir" y la decisión sobre quién tiene que encabezar ese proyecto "se verá después".

En ese contexto, ha defendido el documento organizativo de su equipo -"Sumando Podemos"- que propone la existencia de tres portavoces en la dirección y un Consejo Ciudadano en el que una cuarta parte de sus miembros sean elegidos por sorteo, propuestas que ha rechazado el grupo promotor de Iglesias.

La propuesta de Echenique, una de las seis más valoradas por los simpatizantes, es también "un documento ganador", en palabras de Teresa Rodríguez, que ha defendido que si quieren recuperar el control democrático para la ciudadanía, ese mismo modelo es el que deben construir en Podemos.