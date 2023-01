¿Enviará España sus carros de combate Leopard a Ucrania?

España cuenta con 108 carros de combate Leopard de patente Alemana. Están en desuso, pero España ha aplazado su decisión de enviarlos o no a Ucrania. Estos tanques serían los que mandaría a Ucrania el Gobierno español en el caso de que finalmente decida enviarlos y no los nuevos Leopard, que son de fabricación española y que integran en estos momentos nuestras unidades.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dejado la representación de España en manos del Director general de Política de Defensa -al no haber acudido a la reunión en Alemania- aplaza la decisión hasta febrero, cuando se celebre el próximo consejo europeo con todos los ministros de Defensa.

"Vamos a seguir enviando material y el material que se envíe será siempre con arreglo a lo que nos pida Ucrania, en coordinación con nuestros aliados y con arreglo a las disponibilidades de España", dice Robles.

Tras la reunión en Alemania, el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, admitió que no se había llegado a un acuerdo sobre los Leopard, pero reafirmó la determinación de los aliados occidentales de apoyar a Ucrania. Además, Alemania ordenaba "revisar" las existencias de los tanques Leopard, como paso previo a un eventual envío de los blindados que reclama Ucrania.

El Gobierno de España no forma parte del grupo de países que presiona a Alemania para enviar tanques Leopard a Ucrania. Robles ha delegado la posición de España en la cúpula militar. No era obligatoria su presencia pero sí ha llamado la atención que no haya asistido a esa reunión tratándose de un tema crucial.

El PSOE defiende aumentar el gasto en Defensa e ir a la par con el resto de socios de la OTAN. Mientras que el sector de Podemos apuesta por negociar la paz con Rusia. En marzo de 2022, Pedro Sánchez comunicaba la decisión de enviar material ofensivo a Ucrania, mientras que Belarra asegura que el envío de armas era un error.