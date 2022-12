Unidos Podemos predice en su primer spot electoral que el 26J puede pasar lo que nadie espera

Unidos Podemos ha difundido su primer vídeo de campaña para las elecciones del 26J, en el que sobre escenas de la vida cotidiana de la futura noche electoral en la que no ganan "los de siempre", la voz del actor José Sacristán vaticina que "un día pasa" lo que nadie predijo y "no se abre la tierra".

"Un día pasa, eso que creías que no iba a pasar, pasa. Lo que no aparecía en las encuestas ni en las portadas de los periódicos ni ningún gurú del marketing predijo, pasa", dice la voz en off de Sacristán alternada con imágenes de un supuesto recuento electoral la noche del 26J, que contemplan distintas familias en las televisiones de sus hogares, donde se anuncia el fin del bipartidismo.

"Y no hierven los lagos, ni se abre la tierra y el fútbol no deja de ser el deporte nacional, ni el perro el mejor amigo del hombre", continúa Sacristán en un claro mensaje a la campaña del miedo que, según Unidos Podemos, han emprendido sus adversarios políticos. Tampoco "hay fuegos artificiales, ni ocurre nada especial, sólo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro pero sí pueden ir cambiando", añade el narrador mientras continúan apareciendo imágenes de ciudadanos normales satisfechos con ese cambio.

"Con la sonrisa volvió la democracia, con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento, con la sonrisa dijimos basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa, tarde o temprano pasa", repite el vídeo mientras una mujer taxista le dice a su cliente sonriente: "¿Los de siempre?. No, esta vez no". "Volver a sonreír" es el título del vídeo electoral, que finaliza de nuevo con la voz del actor José Sacristán: "Puede ser un frío 20 de diciembre o un cálido 26 de junio, eso es lo de menos, lo importante es que cada vez que pasa volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos".