Rivera: "Si sumo mayoría absoluta con el PSOE, me iré a la oposición"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha mostrado este jueves su apoyo a la moción del PSC-Units que pide al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que convoque elecciones o se someta a una cuestión de confianza, aunque ha alertado de la ausencia de democracia que a su juicio existe en la Cámara catalana.

En una entrevista en Onda Cero el líder de la formación naranja ha asegurado que está "a favor" de que Torra convoque elecciones pero que existe una manera "más efectiva" para echarle como es denunciar al dirigente catalán ante la Junta Electoral Central (JEC).

En este sentido, Rivera ha defendido que "gracias a Ciudadanos" el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió a trámite la querella de la Fiscalía contra el propio Torra por presunta desobediencia por no acatar la orden de la JEC de retirar los lazos amarillos y las 'esteladas' de los edificios públicos.

Para Rivera, la moción de confianza podría no ser suficiente para que el presidente de la Generalitat abandonase el Gobierno. "Ojalá una moción hiciera que convocara elecciones, pero a Torra le he visto prevaricar y no retirar lazos e incumplir la ley", ha apuntado.

Asimismo, el presidente de Cs ha censurado la actitud de los diputados soberanistas en el parlamento autonómico cortando la intervención de la líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas. "Mire que conozco esa casa, pero es surrealista. Llega un punto en que la democracia parece no existir en ese Parlamento que dominan los nacionalistas", ha zanjado.

