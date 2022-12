Esperanza, la joven emigrada a Londres hija de socialistas que pide el voto para Unidos Podemos en una carta

Esperanza, una joven de 30 años, investigadora experta en biología molecular emigrada en Londres es la protagonista de la carta que Podemos ha enviado a los electores para recabar su apoyo en las elecciones del 26 de junio.

La autora dirige la misiva a sus padres, tradicionales votantes socialistas, a los que explica que va a votar a Unidos Podemos porque ellos le enseñaron que "cuando se renuncia a los principios se renuncia a lo más importante que se tiene".

El partido de Pablo Iglesias, que para ahorrar ha optado por remitir una única carta por domicilio dirigida a todos los electores que habitan en él en lugar de una para cada uno de ellos, ilustra el texto con sendos dibujos del Puente de Londres y el Parlamento británico y anuncia en grandes letras moradas que no se trata de "otra carta más para pedir el voto".

Eso se comprueba según se empieza a leer: "Londres. Junio de 2016. Me llamo esperanza y no me presento a las elecciones. Esta es una carta a mis padres", arranca la misiva que incluye referencias a la generación del programa infantil 'Barrio Sésamo' y Espinete, su protagonista en la versión española, y a la de sus padres, o incluso abuelos, esos que emigraron del pueblo a la ciudad, lograron "recuperar la democracia" y apoyaron a Felipe González en 1982.

Participantes de la ola del cambio del 82

Esperanza explica el sufrimiento que implica emigrar para los integrantes de "la generación más preparada de historia de España", obligados a salir del país y a alejarse de su gente para poder dedicarse a aquello que estudiaron, y asegura que confía en que su anhelada vuelta "puede empezar el 26-J".

Con una redacción cargada de emotividad, la autora pasa a subrayar que el motivo de la carta es "dar la gracias" a sus progenitores. "Vosotros me enseñasteis los valores que tengo. Me inculcasteis que cuando se renuncia a los principios, se está renunciando a los más importante que se tiene", enfatiza.

No os pido que cambiéis de partido

Y continúa: "Me contagiasteis esa ilusión por vuestros logros, como cuando recuperasteis la democracia y cuando en el 82 participasteis de aquella inmensa ola de cambio. No os voy a pedir que cambiéis de partido a estas altura de vuestra vida (bastante habéis hecho ya aprendiendo a usar Skype y Facebook), pero sí quiero deciros que, gracias a lo que me habéis enseñado, yo voy a votar a Unidos Podemos".

Tras mostrar su "orgullo" por sus padres, Esperanza asegura que cogerá la papeleta de la coalición de Podemos e IU "pensando en el futuro". "Quiero vivir en un país que defienda lo mismo que defendisteis durante toda vuestra vida y quiero que los hijos que tenga estén orgullosos de mi como yo lo estoy de vosotros", escribe, antes de describir qué España quiere y esbozar parte del ideario de Podemos.