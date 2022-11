Los 350 diputados elegidos el 26-J comenzarán a tomar posesión de sus escaños en el Congreso desde este lunes

La Cámara baja y el Congreso han ido emitiendo las credenciales a medida que finalizaban el escrutinio general de los votos emitidos el 26 de junio, que incluye ya el de los españoles residentes en el extranjero, y que se hizo entre el miércoles y el sábado. No obstante, la proclamación oficial de todos los electos no tendrá lugar hasta el 11 de julio, una vez estén resueltas las reclamaciones que se pudieran plantear.

Así las cosas, está previsto que los electos empiecen a desfilar por el Congreso a partir del lunes. Previsiblemente, los primeros en acreditarse serán algunos de los elegidos por Madrid o provincias limítrofes, que tendrán más facilidad de desplazarse hasta la Carrera de San Jerónimo una vez concluya en recuento en sus respectivas circunscripciones. Como en otras ocasiones, la Cámara Baja ha habilitado varios espacios para que los diputados de la XII Legislatura puedan hacer todo el papeleo.

En la primera planta de la primera ampliación del Congreso ya están listas cuatro salas para que reciban la información pertinente y entreguen sus credenciales y formularios, así como sus datos de retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Entre otros documentos, los diputados tienen que presentar sus declaraciones de bienes y actividades. También se está dispuesto ya un 'estudio fotográfico' en el Vestíbulo de la Sala Constitucional donde sus señorías posarán para la foto que se incluirá en su ficha oficial de la Cámara, tras retocarse, si lo desean, en el espejo que se ha colocado al efecto.En la segunda planta del mismo edificio dos salas se utilizarán para asuntos informáticos y para la entrega del denominado 'kit tecnológico' que el Congreso facilita a los electos, aunque en esta ocasión el grueso no tendrá que hacer esta gestión. Y es que los 306 diputados que ya fueron elegidos en las elecciones de diciembre y que ahora han renovado sus actas van a seguir utilizando los terminales que se les entregaron en enero. Así, sólo tendrán que recoger el móvil (iPhone) y la tableta (tipo iPad), y especificar si quieren o no que el Congreso les pague el ADSL de sus domicilios, los 43 parlamentarios que no lo fueron en la anterior legislatura.

Los que sí ocuparon escaño entre diciembre y mayo, pero lo han perdido en estas elecciones, podrán quedarse el móvil y la tableta si los compran a precio de mercado. Es la primera vez que sus señorías que quieran conservar estos aparatos tendrán que pagar ese precio, ya que, los miembros de la legislatura que acabó a finales de 2015 pudieron hacerlo abonando una cifra muy inferior habida cuenta de que ya habían sido utilizados durante los cuatro años anteriores.

El Senado también espera al grueso de los senadores a partir del lunes. No obstante, allí el proceso de acreditaciones empezó el pasado martes, porque una parte de los senadores, los que lo son por designación autonómica, no tiene que esperar al recuento definitivo de las juntas provinciales ya que su escaño no depende del resultado electoral. Cuando no habían transcurrido ni 48 horas desde el cierre de los colegios electorales, el catalán Francisco Javier Alegre, senador de Ciudadanos, se acercó a la Cámara Alta para hacer el papeleo que le permitirá volver a tomar posesión del escaño en la sesión constitutiva del 19 de julio junto con el resto de senadores autonómicos y los 208 elegidos el domingo. Por haber sido madrugador, Alegre será el encargado de abrir la sesión constitutiva de la Cámara Alta el próximo 19 de julio. Alguien debe ocupar la presidencia para dar los primeros pasos y en el Senado lo hace el senador que antes se acredita.