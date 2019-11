El Govern señala que los invitados agredidos a las puertas del Palacio de Congresos debieron acudir en autobús

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha reprochado a los invitados del Palau de Congresos durante la celebración de los Premios de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) que intentaran acceder al recinto a pie en medio de las protestas, en lugar de utilizar los autobuses de la organización.

Buch ha aplaudido este martes el dispositivo policial y ha asegurado que durante las protestas del lunes contra la presencia del Rey en el lugar los Mossos d'Esquara garantizaron "todos los derechos de los manifestantes y asistentes".

El conseller de Interior ha comparecido en rueda de prensa en la sede de la Conselleria junto al secretario general de Interior, Brauli Duart, y el director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, y ha señalado que algunos invitados tuvieron "dificultades para acceder al recinto" porque no usaron los autobuses que la organización del evento había puesto a disposición de los asistentes.

Preguntado por si considera que se garantizaron los derechos de los invitados que no pudieron acceder al acto, ha dicho que sí porque tenían maneras de entrar: "La demostración es que las personas que había en el acto accedieron con absoluta normalidad".

Ha insistido en que quienes sí usaron el bus entraron con normalidad, asegurando que fueron la mayoría, y sobre los invitados que no consiguieron entrar por las protestas que había alrededor del recinto, ha dicho: "Lamento que no pudieran acceder pero es evidente que no utilizaron los autobuses que estaban a su disposición".