El Gobierno defiende la ley de eutanasia: "El dolor humano no tiene ideología, el sufrimiento es para todas las personas"

La exministra de Sanidad María Luisa Carcedo ha señalado la importancia de "regular un nuevo derecho: quien quiera que lo ejerza y quien no, no", en referencia a la ley de eutanasia. "Va mas allá de la despenalización de ayudar a morir", ha asegurado Carcedo, haciendo hincapié en que "el dolor humano no tiene ideología,el sufrimiento es para todas las personas".

Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado de "poca sensibilidad" al diputado del Partido Popular José Ignacio Echániz, después de que equiparase la eutanasia con "una política recortes" al dejar morir a los enfermos. Para Montero, se trata de una "falta de respeto a todos los pacientes que se encuentran en una situación de final de su vida o que están diagnosticados de enfermedades irreversibles", según dijo en declaraciones a la prensa a su entrada en el Congreso de los Diputados. El popular dijo esta mañana que "para el PSOE, (la eutanasia) es una política de recortes", en referencia a que si los enfermos mueren no hay que costear su tratamiento. “Yo este tipo de afirmaciones las deploro porque tienen poca sensibilidad”, respondió la portavoz del Gobierno.