El alcalde de Badalona, Álex Pastor, explica su dimisión por "motivos personales y familiares"

El alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha remitido una carta desde la comisaría donde está detenido presentando su renuncia. Al ser interceptado en un control policial por el estado de alarma por coronavirus se negó a hacer la prueba de alcoholemia a pesar de presentar síntomas de conducir ebrio.

Álex Pastor fue sido detenido por atentado a la autoridad al intentar evitar saltarse un control por el estado de alarma por coronavirus cuando conducía su vehículo haciendo eses por una de las principales calles de Barcelona.

Mordió a un agente

Al ser parado, el alcalde bajó la ventanilla, intentó propinar varios puñetazos a los agentes y de forma muy violenta se negaba a hacer la prueba de alcoholemia, alegando que era el alcalde de Badalona. En un momento dado Alex Pastor llegó a morder a un agente por lo que fue esposado y detenido por desobediencia y atentado contra la autoridad.

A primera hora de la mañana, su partido, el PSC, le cesó de militancia y le ha pedido la dimisión que ahora hace efectiva.

Esta es la carta íntegra de dimisión de Álex Pastor:

"Desde que en junio de 2018 fui nombrado alcalde de Badalona, ha sido un honor servir a mi ciudad de la manera más honesta y profesional posible entregándome a las exigentes necesidades de un cargo como el que ocupo. Como ciudadano, el ponerme a la disposición de los vecinos y vecinas para intentar solucionar los problemas y mejorar su calidad de vida es lo máximo a lo que puede esperar cualquier político.

Sin embargo, he visto resentido el lado más personal y familiar a causa de la cantidad de horas que le he dedicado al trabajo y la exigencia que requiere esta responsabilidad. Estos motivos han afectado mi salud y a mi estado emocional y me ha llevado a hacer cosas de las que me arrepiento y por las que pido disculpas.

Es por estos motivos que presento la dimisión como alcalde de Badalona así como todos los cargos y funciones que se derivan".