Una drag queen preside una mesa electoral ya preparada para su actuación de esta noche

La drag queen Pitita está presidiendo una mesa electoral este domingo en el Edificio Histórico de la Universidad de Barcelona (UB), ya preparada para la actuación que tiene posteriormente, esta noche, en la sala Apolo. Ganadora de la tercera temporada del programa Drag Race España de Atresplayer, Pitita ha acudido a primera hora de la mañana al colegio electoral porque estaba citada como presidenta suplente de una mesa en las elecciones europeas de este 9J.

Sin embargo, finalmente le ha tocado ejercer de presidenta: "Era suplente, pero el destino ha querido que pase aquí el día cumpliendo mis obligaciones como ciudadana", ha expresado a través de sus redes sociales. Pitita ha detallado que ha venido "montada" de drag queen porque tiene previsto ir directamente del colegio electoral a su actuación en 'Churros con Chocolate', la fiesta temática y LGTBI que la sala Apolo programa los domingos por la noche.

"Les habla la presidenta de la mesa electoral. Me ha tocado quedarme. Gracias junta y censo electoral. Voy a tener que salir pitando esta noche", ha explicado en un stories en su cuenta de Instagram, @pititaqueen. "Pero no os preocupéis, porque llegaré a Churros. Tarde, pero llegaré", ha tranquilizado a sus seguidores, a los que también ha invitado a que se pasen a verla- "Voy a estar aquí hasta las 22:00 horas. Podéis venir a visitarme. 'Meet and greet' gratis", ha ironizado.

175.668 ciudadanos fueron citados para formar parte como titulares de las 58.556 mesas electorales, mientras que 351.336 fueron llamados como suplentes. Entre ellos, Pitita.

100% de los colegios electorales operativos

Cuando se cumplen casi cuatro horas desde la apertura de los colegios, la jornada electoral está siendo marcada por la normalidad absoluta en toda España. El 100% de los colegios (2.934 en Cataluña) han abierto sin incidencias y las 58.556 mesas (8.872 en Cataluña) han quedado constituidas sin problemas. Todas ellas están en estos momentos operativas, con las 70.000 urnas y 59.000 cabinas que se han preparado para la jornada.

Así lo han indicado esta mañana el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo. Los 22.576 locales electorales repartidos por todo el país han abierto sin incidencias dignas de mención a las 9:00 horas de la mañana. Los de Canarias lo han hecho una hora más tarde, también sin percances destacables.

Como ya es tradicional, han sido los electores de la localidad riojana de Villarroya los más madrugadores y 33 segundos después de la apertura de su mesa electoral ya habían votado todos, aunque no han superado su récord de 26 segundos -logrado en los comicios generales de 2023- porque esta vez han preferido tomárselo "con calma".

También han abierto "sin novedad" las 303 juntas electorales de zona, las 50 provinciales y la Junta Electoral Central, que resolverán cualquier incidencia. Para velar por la seguridad de este proceso, se han desplegado más de 95.000 agentes de los diferentes cuerpos policiales.

