Dimite la consejera de Sanidad de Aragón que dijo que para los médicos era un "estímulo" hacer sus propios equipos de protección

La consejera de Sanidad de Aragón, Pilar Ventura, que el pasado viernes dijo en una comparecencia en las Cortes autonómicas que era un "estímulo" para los médicos que se tuvieran que hacer sus propios equipos de protección (EPI), ha presentado este martes su dimisión.

Lo ha anunciado esta tarde en una comparecencia sin preguntas acompañada por el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien ha insistido en que la decisión ha sido de la ya exconsejera y que él "jamás" la hubiera cesado.

"No quiero ser un estorbo para esta recuperación y por eso debo dejar el cargo"

"No puedo estar al frente de la Sanidad cuando los sindicatos del sector y los colegios profesionales no me aceptan, no quiero ser un estorbo para esta recuperación y por eso considero que debo dejar el cargo" ha dicho, esta tarde, Pilar Ventura.

Las críticas de los profesionales y sindicatos médicos

El Colegio de Médicos de Aragón, sanitarios y sindicatos, han difundido el vídeo de sus declaraciones en la Cortes de Aragón durante todo el fin de semana en redes sociales y han pedido la dimisión de Pilar Ventura por estas desafortunadas declaraciones.

La Consejera de Sanidad pidió perdón por su palabras un día después, el pasado sábado 9 de de mayo, pero desde el Colegio de Médicos le decían: " Este ejercicio de cinismo es solo la última muestra de incapacidad en una gestión de la crisis improvisada, que está poniendo en riesgo la vida de todos los profesionales”.