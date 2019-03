Diferentes marchas rodean los parlamentos autonómicos para pedir "pan, trabajo y techo"

Un millar de personas, la mayoría miembros de colectivos vecinales y sociales, han participado en una manifestación por el centro de Barcelona en contra de la política de austeridad y recortes, que ha acabado con una concentración en la plaza de Sant Jaume, y un recorrido casi simbólico rodeando la sede de la Generalitat.



Convocada por la Marcha de la Dignidad, la acción se enmarca en una protesta lanzada a nivel estatal que, en otros lugares, se ha traducido en concentraciones alrededor de parlamentos autonómicos.



Bajo el lema "Pan, trabajo, techo y dignidad", la manifestación de Barcelona ha empezado en Plaça Urquinaona y ha discurrido por la Vía Layetana hasta la Plaça Sant Jaume, donde se ha leído un manifiesto.



Los portavoces de la marcha han admitido que era un día difícil para sacar a mucha gente a la calle porque es el inicio de las vacaciones escolares y del verano, pero aún así, calculan que más de un millar de personas han respondido a la convocatoria.



Cadena humana en las Cortes Valencianas

Las Marchas de la Dignidad también han realizado una cadena humana alrededor de las Cortes Valencianas en un gesto simbólico con el objetivo de reclamar un cambio en la institución, que tiene "las bancadas llenas de corruptos" y desde donde se han desarrollado políticas "agresivas contra el pueblo valenciano".



Así se ha manifestado el portavoz de Intersindical, Vicent Maurí, al inicio de la acción reivindicativa, que ha comenzado con una manifestación desde la plaza de San Agustín que ha concluido frente al parlamento valenciano sobre las 20.00 horas.



A su llegada, los asistentes han efectuado una sonora pitada y antes de conformar la cadena humana han proferido gritos de "lladres" (ladrones).



Bajo el lema 'Pan, techo, trabajo, dignidad y soberanía popular', y con una importante presencia de banderas republicanas, la marcha ha servido para reclamar, en palabras de Maurí, "un cambio de políticas por parte del Gobierno y de los parlamentos autonómicos" con una acción coordinada a nivel nacional que ha querido poner el foco en las cámaras regionales.



Protesta en La Rioja

Alrededor de 200 personas han secundado la manifestación convocada por las Marchas del 22 de marzo de La Rioja que se ha celebrado este sábado por el centro de la capital riojana para "poner fin al atropello de la dignidad colectiva".





En Galicia unas 2.000 personas rodearon las instalaciones del Parlamento en una protesta convocada para advertir de que esta institución ya no les representa y reclamar que vuelva a ser un medio al servicio de la ciudadanía.

Bajo el lema 'Pan, trabajo y techo', la protesta salía pasadas de la estación de tren compostelana para recorrer las calles de la ciudad y rodear de forma simbólica el edificio de la Cámara gallega, de manera simultánea a otros territorios del Estado. 'Aquí está, aquí se ve, la clase obrera gallega en pie. En la movilización está la solución', han sido algunas de las consignas coreadas por los ciudadanos en una protesta secundada por fuerzas políticas como AGE y organizaciones como CUT, STEG, Sindicato Ferroviario y Bomberos de los parques privados de Galicia.

En Vitoria alrededor de 300 personas han participado en esta sentada. Han realizado una sentada de 15 minutos sobre las vías del tranvía en la que se han escuchado reclamaciones como 'Frente al paro, lucha obrera' o 'No no no, que no nos representan'. En la manifestación no se ha producido ningún incidente y se han portado pancartas en las que se podía leer 'La alternativa está en nuestras manos', 'Renta universal e incondicional', 'Contra el paro y la pobreza , reparto de trabajo y riqueza' o los derechos están en venta. Dignidad, defensa y lucha'.

Manifestaciones en todo España

Las Marchas de la Dignidad, que el pasado 22 de marzo reunieron a miles de personas en el centro de Madrid para pedir el fin de los recortes y la dimisión de Gobierno y denunciar una situación de "emergencia social", han llamado a rodear los 17 parlamentos autonómicos este sábado y reclamar de esa manera "pan, trabajo y techo".