El Parlamento andaluz rechaza por tercera vez la investidura de Susana Díaz

El Parlamento de Andalucía ha rechazado por tercera vez la investidura de la candidata socialista, Susana Díaz, como presidenta de la Junta, al recibir 62 votos en contra del PP, Podemos, Ciudadanos e IU frente a 47 a favor del PSOE.

A diferencia de las dos ocasiones anteriores, el presidente de la Cámara regional, Juan Pablo Durán, no ha anunciado una nueva fecha para la votación, que -ha dicho- "será indicada por la Presidencia", con lo que previsiblemente se producirá después de las elecciones municipales del 24 de mayo.

Este tercer 'no' se produce después de que el PSOE-A haya celebrado entre este miércoles y jueves una nueva ronda de reuniones con los grupos de la oposición, a excepción del PP-A, que cancelaba el encuentro tan solo unas horas antes de su celebración.

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, anunciaba públicamente que no habría ninguna reunión con el PSOE-A hasta que Díaz no ofrezca explicaciones sobre las irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), tras conocerse al auto de la juez de Instrucción número 3 de Sevilla que señala que en el procedimiento no se observa "el más mínimo rigor".

El vicesecretario general de Ciudadanos a nivel nacional, José Manuel Villegas, aseguraba al término de la reunión con los representantes del PSOE-A que este asunto "complica" la investidura de Susana Díaz, al tiempo que exigía explicaciones al Gobierno andaluz en funciones sobre lo sucedido con esta adjudicación.

Tras las citadas reuniones, tanto Podemos como Ciudadanos reiteraban su 'no' a la investidura de Díaz y coincidían al asegurar que no se han producido novedades en el posicionamiento de los socialistas respecto a las distintas condiciones que han puesto sobre la mesa para facilitar la investidura de Díaz. Los representantes de IULV-CA, que han trasladado su 'no' "rotundo" en la tercera votación, han criticado también la "teatralización" que, en su opinión, está haciendo el PSOE-A en esta nueva ronda de contactos porque se han encontrado "más de lo mismo" y un discurso que es "un giro a la derecha".

Por su parte, Susana Díaz criticaba este miércoles "el seguidismo" de los partidos nuevos al PP en "ese bloque del no" y volvía a pedir "responsabilidad" a las distintas formaciones para poder formar gobierno en Andalucía puesto que "ya es mucho tiempo y los ciudadanos no entienden lo que está pasando".