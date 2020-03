Dirigentes del Partido Popular se desmarcan de Cayetana Álvarez de Toledo por su ataque a Atresmedia

Un día más destacados dirigentes del PP se desmarcan del ataque a Atresmedia de la portavoz popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo que acusó a La Sexta de "hacer negocio con la erosión de la democracia". El vicesecretario general de Política Territorial de los populares, Antonio González Terol, asegura que "en estas cosas no todos coincidimos" y remarcó que el PP "no es una secta y todos tienen sus opiniones" aunque "en este caso no estuvo acertada".

González Terol se mostró así de contundente en Vizcaya donde ha participado en un acto junto al candidato de PP+Cs Carlos Iturgáiz que se sumó a las palabras de Terol. El presidente del partido, Pablo Casado que participaba en un acto no quiso contestar a las preguntas de los periodistas sobre la postura del partido en relación a las declaraciones de su portavoz.

Cayetana Álvarez de Toledo no rectificó en su ataque a la Sexta sino que se reiteró. Las principales asociaciones de prensa condenaron de forma tajante y rotunda las intimidaciones a periodistas -dicen- por parte de algunos políticos significados.