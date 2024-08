Desokupa llega a un acuerdo con el SUP y formará en defensa personal a 30.000 agentes de Policía

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Desokupa han firmado un acuerdo de formación en defensa personal para 30.000 agentes de Policía. La formación será mediante un curso que impartirá la empresa de Daniel Esteve.

Así lo ha informado Esteve en un vídeo publicado en la red social X, antes Twitter. El 'club Desokupa' es un curso de formación de defensa personal "muy real" que enseñará a los agentes a defenderse. "Va a ser un curso de hasta 500 policías a la vez con 18 formadores", ha explicado.

"Acuerdo firmado entre el Club Desokupa y el @Sup_Policia para la formación de hasta 30.000 policías en España. El curso será homologado y puntuable. Además, cualquier persona se podrá inscribir a partir del 20 de agosto", ha indicado en X.

La secretaria general de SUP, Mónica Gracia, ha asegurado que se trata de un "momento histórico". "Tenemos un problema en las calles. Hay una violencia desmedida y la autoridad se ha perdido. Los compañeros están más en riesgo y con esto queremos que se sientan más seguros", ha explicado.

Asimismo, explican que la formación en el ámbito de la Policía Nacional es impartida por la División de Formación y Perfeccionamiento y el Centro Universitario.

Reacciones al acuerdo entre el SUP y Desokupa

Pese a que el SUP ha asegurado que el curso será "homologado y baremable", fuentes del Ministerio del Interior han informado de que se trata de cursos "no homologables ni baremables". También que no cuentan con "ningún respaldo por parte de la Dirección General de Policía".

La Unión Federal de Policía también ha mostrado malestar ante el pacto. Advierten en X que esta colaboración podría perjudicar la imagen de la Policía.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha expresado su opinión en redes sociales tras conocer el acuerdo. "Una banda escuadrista de extrema derecha dando cursos de formación que puntuarán para miles de policías nacionales", ha dicho. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha manifestado su opinión. "Lo diremos tantas veces como sea necesario. Desokupa es una organización paramilitar que debería estar ilegalizada en España, tal y como hemos propuesto en reiteradas ocasiones en el Congreso. Esta aberración debería pararla Interior, pero para variar, no hará nada", ha escrito.

Desokupa es conocido por sus vídeos en redes sociales donde muestra algunas de sus operaciones y critica a varios partidos políticos en algunos. Entre ellos destacó por la lona instalada en la madrileña calle de Atocha. En ella se veía tanto la imagen de Pedro Sánchez como la de Daniel Esteve junto con el siguiente mensaje: "Tú a Marruecos, Desokupa a la Moncloa". En ella Sánchez tiene cara de preocupación y tras su figura aparece el Falcon y la bandera marroquí.

Ya en el dorsal se podía leer: "En ocho años hemos recuperado las casas de 7.600 familias o condenas. Os echaremos de menos a todes."

