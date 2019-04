Dejar de ser duquesa no afectará a la infanta Cristina en el proceso judicial

La Infanta no tenía claro si dejar de ser duquesa podía afectar a su proceso judicial o no, por eso lo ha consultado con su abogado. Pero Miquel Roca ha dejado claro que sea Duquesa no tiene nada que ver con las actuaciones procesales.

Tras la acusación del sindicato Manos Limpias, el juez del caso Nóos decidió sentarla en el banquillo. Hoy, seis meses después, no opina sobre la decisión del Rey que le retira el título de duquesa. Es algo que no me le compete, Doña Cristina está acusada de ser cooperadora necesaria en los delitos fiscales cometidos presuntamente por su marido a través de Aizoon, sociedad que ambos compartían.

Cristina ya declaró ante el juez y se desmarcó de cualquier actividad irregular. También Iñaki Urdangarin le exculpó. A día de hoy la Audiencia Provincial de Palma aún debe decidir cuál de las dos posibles doctrinas aplicará a la Infanta. Una de ellas libraría a la Infanta de ser juzgada.