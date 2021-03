Debate de la moción de censura en Castilla y León, streaming en directo

Este lunes arranca el debate de la primera moción de censura de la historia de Castilla y León. El PSOE pretende hacerse con el gobierno que actualmente está en manos de PP y Ciudadanos.

Los socialistas no cuentan con los apoyos suficientes, pero en las últimas horas han surgido las dudas. El grupo de Ciudadanos se ha roto, una de sus procuradoras se ha ido al Grupo Mixto y el procurador por Ávila se abstendrá.

Por tanto, las cuentas no le salen al socialista Luis Tudanca, candidato a la Presidencia en esta iniciativa, pero su voluntad de trabajar "hasta el último minuto" para lograr apoyos se vio reforzada el viernes cuando el hasta este momento monolítico Grupo de Ciudadanos se quebró con la marcha de la salmantina María Montero, ahora procuradora no adscrita, lo que motiva que el PP y Cs pierdan su mayoría en la Cámara, al sumar 40 y no los 41 necesarios.

