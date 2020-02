Se cumplen 40 años del referéndum que dio lugar a la autonomía de Andalucía

El periodista y escritor Antonio Burgos ha recibido, en el 40 aniversario del acceso a la autonomía plena, el Título de Hijo Predilecto de Andalucía dando las "gracias por hacerme sentir hoy y siempre el orgullo de infinita de ser español de Andalucía". Burgos se ha pronunciado de este modo durante su intervención en el acto institucional organizado por la Junta con motivo del Día de Andalucía en el nombre del resto de galardonados, entre los que figura el torero Curro Romero también como Hijo Predilecto, el expresidente de la Junta Rafael Escuredo como primer destinatario de la Medalla 'Manuel Clavero Arévalo', junto a otras 13 medallas de oro de la comunidad.

El referéndum del que se cumplen 40 años facilitó el acceso a la autonomía plena de Andalucía y abrió el paso a que se extendiera esta posibilidad a otras comunidades más allá de las consideradas históricas, por haberla puesto en marcha en la Segunda República: Cataluña, País Vasco y Galicia.

Durante una intervención cargada de evocación poética en la que ha repasado las ocho provincias andaluzas y a sus principales referencias y figuras, Burgos ha querido referirse a Escuredo, "que supo encauzar las tempranas reivindicaciones del pueblo andaluz hasta conducirnos al Estauto de Autonomía", y a su amigo Curro Romero, al que ha definido como un "mito de Andalucía, vencedor del tiempo, que con la brevedad de su capotillo supo hacer eterno un arte efímero". Burgos ha recordado que antes del 28-F se produjeron las movilizaciones del 4 de diciembre, "aquella explosión de fe en Andalucía que movido por muchas generaciones anteriores de escritores, pensadores y profesores había cuajado en que Andalucía no quería ser más que nadie ni menos que nadie" y ha rememorado la vivencia personal de que su hijo Fernando portaba la bandera de Blas Infante en aquella cita. Ha cerrado su intervención destacando que su residencia en el barrio sevillano del Arenal "llega desde Ayamonte hasta Mojácar". "Andalucía ya eres mi madre, que no me abandone ni tu verde esperanza ni tu blanco amor. Gracias por hacerme sentir hoy siempre el orgullo y la gloria infinita de ser español de Andalucía", ha proclamado Burgos antes de despedirse pidiendo que se sumaran a su grito de "viva Andalucía y viva España". Otros andaluces como el futbolista Joaquín Sánchez, la cantante y compositora Vanesa Martín, el actor Antonio de la Torre o la Real Maestranza de Caballería de Sevilla también han recibido las Medallas de oro de Andalucía.