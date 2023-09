¿Cuántos votos le faltan a Alberto Núñez Feijóo para ser investido como presidente del Gobierno?

Tras varias semanas de negociaciones para intentar de recopilar apoyos y reproches entre el candidato a la Presidencia y los partidos de la oposición llegaba el día del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Esta semana está señalada en el calendario político.

El presidente del PP comenzaba la primera sesión del debate de investidura en el Congreso de los Diputados exponiendo su programa de gobierno que no está previsto que prospere por falta de apoyos. Feijóo afrontará hoy la primera votación. Necesitará el apoyo de 176 parlamentarios. De no ser así, se someterá a una segunda votación transcurridas 48 horas -el viernes 29-.

La sesión se retomará este miércoles 27 a las 09.00 horas con el turno de palabra de los portavoces pendientes y que finalizará la portavoz del PP, Cuca Gamarra.

El Partido Popular fue la lista más votada en las elecciones generales del 23J. Alberto Núñez Feijóo obtuvo 136 diputados y Pedro Sánchez 122.

¿Cuántos apoyos le faltan a Feijóo?

Para que la investidura de Núñez Feijóo salga adelante y el líder 'popular' llegue a Moncloa necesita 176 votos a favor. De momento, cuenta con el apoyo de PP, Vox, UPN y CC que, sumados, llegan a 172. Faltarían cuatro apoyos.

En contra se prevé que tenga 178 votos de PSOE, Sumar, ERC, JxCAT, Bildu, PNV y BNG.

El artículo 99.3 de la Constitución apunta a que si el Congreso apoya, por mayoría absoluta de la Cámara, al candidato, el Rey le nombrará presidente. "De no alcanzarse

dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

Durante la sesión, Feijóo ha pedido al presidente del Gobierno de España en funciones que aclare si, después de escuchar en el Congreso al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, concederá la amnistía y habrá referéndum.

"Señor Sánchez, después de escuchar al señor Rufián, ¿Amnistía sí o no? ¿Referéndum sí o no? ¿Volver a declarar la independencia de Cataluña sí o no?", ha preguntado. "Lo que es evidente es que este diario de sesiones acreditará que o bien Esquerra o bien Junts o el señor Sánchez han mentido a la Cámara. No hay otra posibilidad", añadía.