Críticas por pagar el Congreso el desplazamiento de un eurodiputado letón para entrevistarse con los presos del 'procés'

El viaje a Barcelona que efectuará el eurodiputado letón Boris Cilevics ha generado una polémica política en el Congreso por cuanto PP y Vox se han negado a que la cámara asuma una parte del coste de la visita. Uno de los puntos del orden del día que la Mesa del Congreso ha repasado hacía referencia al viaje de Cilevics, que es eurodiputado socialista e integrante de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y que se encuentra de visita en España para redactar un informe sobre el papel de la justicia española en el "procès". El que iba a ser un asunto de trámite se ha convertido en un conflicto político, tal y como han corroborado distintas fuentes parlamentarias.

Transporte hasta la cárcel

Al repasar el cronograma de este viaje, que ya ha comenzado -de hecho, Cilevics ha estado en el Senado-, los nueve diputados que forman la Mesa han comprobado que una de las paradas de la visita tendrá lugar en la prisión de Lledoners (Barcelona), en donde se entrevistará con los presos Oriol Junqueras y Raül Romeva. Y al reparar en que el Congreso iba a asumir el coste del transporte a este centro penitenciario, a través de una furgoneta, los representantes del PP en la Mesa (Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana) han solicitado votación para que en acta quedara reflejada la posición de cada cual. En el órgano de gobierno del Congreso, PSOE y Unidas Podemos abarcan la mayoría por cuanto pertenecen a ambos grupos seis de sus nueve integrantes. Hecha la votación, el Congreso financiará parte de la visita a España de Cilevics. Pero, como explican fuentes parlamentarias, esto es lo frecuente en virtud del acuerdo institucional entre el Congreso y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. De hecho, los servicios del Congreso, en la exposición de este punto del orden del día, indican que "es habitual que la visita de un ponente del Consejo de Europa cuente con la colaboración de las Cortes Generales", en este caso, el Congreso. La colaboración, añaden las fuentes consultadas, consiste en la asunción, por parte de la Cámara, de "posibles gastos que se puedan ocasionar". Y estos gastos son los derivados del transporte por el país de destino. Por consiguiente, el alquiler de la furgoneta en la que supuestamente se desplazará Cilevics hasta Lledoners, tras ir en AVE de Madrid a Barcelona, lo pagará el Congreso. Fuentes consultadas insisten: "Siempre se ha hecho así". Cuando ha terminado la Junta de Portavoces del Congreso, la portavoz de los populares, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado que la Mesa haya autorizado el gasto del viaje de Cilevics. Ha dado una cifra incluso del mismo: 4.080 euros.

¿Penas excesivas?

El ponente del informe no cuestiona el juicio ni la separación de poderes en España, pero cree que las penas que se les han impuesto son desmesuradas y teme que haya influido su opinión independentista. Los parlamentarios españoles que se han reunido con él le han respondido explicando el Código Penal español y la tipificación de los delitos por los que han sido condenados: sedición, malversación y desobediencia. Además, como prueba de que en España no se persiguen las ideas han puesto el ejemplo del acto que organizaron en el Congreso varios partidos independentistas antes de plantar al Rey. Además, le han vuelto a pedir al ponente que, dado que es muy probable que los políticos condenados lleven sus casos hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), retrase su informe final hasta que el TEDH se pronuncie. En su informe preliminar, Cilevics se limitaba a decir que sus hallazgos no prejuzgarían lo que diga el tribunal. Haga lo que haga el ponente, varios de los españoles consultados han dejado claro que darán la batalla para defender la democracia española en el Consejo de Europa. El ponente les ha asegurado a los españoles que será objetivo. En todo caso, una de las fuentes consultadas recuerda que desde que empezó a fraguarse esta iniciativa, hace más de un año, ha cambiado la percepción internacional sobre la situación en Cataluña porque los tribunales y la propia realidad han ido desmontando el relato independentista.