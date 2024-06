La crisis en Sumar va a más: los de Yolanda Díaz no consiguen mantener sus apoyos

Sumar tiene programada una cita importante para la semana que viene. Habrá una reunión de la mesa de la coalición, impulsada por el mal resultado de las elecciones. Pero Compromís, Més per Mallorca y Chunta Aragonesista ya han anunciado su decisión de no acudir y optan por mantener su relación dentro de la confluencia a nivel de grupo parlamentario.

La cita, que aún no tiene una fecha fijada, se convoca con la intención de refundar Sumar, y la negativa de las tres formaciones autonómicas es un ejemplo más de la división y de la crisis que atraviesa el partido.

Fuentes Compromís, Més per Mallorca y Chunta Aragonesista han confirmado que, aunque mantienen buena relación con todos los partidos que conforman la coalición, no van a participar en ese foro pese a que están citadas todas las fuerzas que conformaron la candidatura electoral del 23J. Así, mantienen la posición que adoptaron de cara a la primera asamblea de 'Movimiento Sumar', limitando su relación a la meros aliados electorales.

Fuentes de Compromís justifican su negativa incidiendo en que ya dejaron claro que no iba a participar de ninguna estrategia de reagrupamiento de la izquierda alternativa estatal, tal y como la portavoz de la formación valenciana en el Congreso, Águeda Micó, ya proclamó recientemente.

La Chunta Aragonesista también mantiene una postura similar a la Compromís. La formación, en su momento decidió ser ajena a la organicidad de Sumar y, como consecuencia, sus miembros no participaran en esta mesa, de la que dicen desconocer su funcionamiento e implicaciones

Por su parte, Més per Mallorca -que ya en las elecciones europeas no concurrió con Sumar sino en la coalición con ERC, Bildu y BNG- no ha hecho pública una explicación para su decisión de no asistir a esta mesa.

En cuanto al resto de formaciones invitadas a la reunión, Izquierda Unida ya ha confirmado que su líder Antonio Maíllo acudirá en representación de la formación, mientras que 'comunes' y Más Madrid aún no han concretado las personas que conformarán sus respectivas delegaciones.

El futuro de Sumar sin Yolanda Díaz

La semana pasada trascendió que Sumar, tras la dimisión de Yolanda Díaz, estará liderado de forma transitoria por una gestora formada por cuatro personas afines a ella. En concreto, serán la secretaria de la Organización, Lara Hernández, su homóloga en Comunicación, Elizabeth Duval, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y el secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro, quienes asumirán las atribuciones de Díaz.

Este anuncio se produjo tras una reunión del Grupo Coordinador, máximo órgano directo, que se encuentra compuestos por ochenta miembros. Los cuatro integrantes de la gestora proceden de la ejecutiva confeccionada en un primer momento por la vicepresidenta segunda.

El Grupo Coordinador establece así un esquema de funcionamiento basado en la coordinación con la acción de Gobierno, que permanecerá siendo dirigida por la ministra de trabajo, con el objetivo del objetivo de centrarse en vivienda, reducción de jornada laboral, subida de los salarios, reforma fiscal y la garantía de derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

