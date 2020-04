Coronavirus Galicia: Noticias y datos de hoy, última hora en directo

Las cifras de la pandemia por coronavirus en Galica acumula ya 442 víctimas mortales, tanto en centros sanitarios como en residencias de mayores. Los números de contagios son 6.147, solo cinco más que ayer. Es el aumento de contagios menor desde que comenzaron a subir en la comunidad gallega.Sigue a continuación la última hora del coronavirus en Galicia y consulta las últimas noticias hoy domingo 19 de abril.

Casos de contagios por coronavirus por provincias gallegas

De los 6.147 casos de contagios por coronavirus, 1.382 son de A Coruña, 1.200 de Ourense, 1.089 de Vigo, 1.030 de Santiago, 594 de Lugo, 507 de Pontevedra y 345 de Ferrol.

Reunión de seguimiento de la pandemia por coronavirus de la Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se reúne por videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de los presidentes autonómicos tras anunciarse el sábado la tercera prórroga del estado de alarma por coronavirus. El balance general de la pandemia, hasta el momento, es de más de 20.000 fallecidos y 191.000 casos de contagios en toda España.

Robos en las farmacias de Galicia

Durante esta época de confinamiento, se están registrando numerosos robos en las farmacias de toda España, entre las más de 22.000 farmacias que hay abiertas. Una amenaza que también afecta a las gallegas. Las autoridades recomiendan no atender de forma directa, mejor a través del cristal de protección, a partir de media tarde.

Los niños gallegos podrán salir de casa a partir del 27 de abril

Son muchas las voces que piden que se flexibilide el estado de confinamiento por coronavirus para los niños y Pedro Sánchez anunciaba ayer que a partir del 27 de abril podrá ser posible. Los niños gallegos podrán dar una vuelta después de alrededor de dos meses confinados en casa.

La adaptación de los menores al confinamiento por coronavirus

Los niños y adolescentes han demostrado tener una gran capacidad de adaptación a lo que conlleva este estado de confinamiento por el coronavirus. Además de no salir y no poder ver ni jugar con sus amigos, se suma que no pueden hacer deporte, todas las competiciones infantiles se han cancelado y a nivel escolar han asimilado las nuevas formas de hacer tareas y de formarse a distancia de forma repentina.

Teléfonos para consultar casos de coronavirus desde cualquier punto de Galicia

Las autoridades recuerdan que se debe llamar al 061 solo en caso de emergencia o casos graves relacionados con el coronavirus. En caso de dudas o casos leves, es mejor llamar al teléfono gratuito 900 400 116.

Higiene y protección contra el coronavirus

Desde la Consellería de Salud de la Xunta de Galicia se recuerda que toda la población gallega debe tener presentes los consejos de autoprotección: buena higiene de manos, toser poniendo el codo en la boca y mantener el distanciamiento social.

Excapitana del Depor e Ingeniera que aplica sus conocimientos a la lucha contra el coronavirus

Es excapitana del Deportivo Abanca, la sección femenina de futbol del equipo de A Coruña, y ahora aplica sus conocimientos como ingeniera a la fabricación de pantallas protectoras del coronavirus. Tiene una impresora 3D y ha decidido aprovecharla para colaborar con los sanitarios.