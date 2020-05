Coronavirus Andalucía: Fase 1 desescalada, datos de muertos y contagios de hoy y última hora, en directo

Los datos de la pandemia de coronavirus en Andalucía hasta hoy miércoles 20 de mayo suman 3 fallecidos más en las últimas 24 horas. En cuanto a los contagios, Andalucía ha contabilizado 15 casos nuevos positivos por coronavirus en el último día. Ningún ingreso ha tenido que entrar en la UCI y se han dado un total de 72 altas de pacientes que han superado las consecuencias de la infección por coronavirus.

Situación de los mayores en las residencias de Andalucía

En cuanto a los mayores, no se ha reportado ningún fallecido más sobre el día anterior. En total son 528 los mayores que han perdido la vida en residencias de mayores de Andalucía. Los mayores son uno de los colectivos más vulnerables ante el coronavirus y la situación de las residencias de ancianos sigue requiriendo un control intensivo para frenar los contagios.

Sesión de control en el Parlamento de Andalucía

El coronavirus y el proceso de desescalada, así como las consecuencias económicas de esta crisis, son puntos que se abordan hoy en el Parlamento de Andalucía en una sesión en la que se tratará el empleo en el sector agroalimentario, la desescalada, la seguridad y red sanitaria que da asistencia a los andaluces, la asignación de fondos a Andalucía y medidas para afrontar la crisis económica que deja tras de sí el coronavirus.

Ciudad certificada libre de coronavirus

Roquetas de Mar quiere ser la primera ciudad certificada «libre de covid-19» del mundo. Con un plan con una inversión de más de 4 millones de euros, prevén realizar test a toda la población. La intención es superar las 100.000 pruebas diagnósticas. Con este plan quiere darse un empujón a la temporada de verano y mantener los más de 180.000 turistas que recibe cada verano,

Cuatro horas en la playa y llegar duchado

La Junta de Andalucía publica un decálogo de recomendaciones de apertura de zonas y aguas de baño en Andalucía. Ir duchado y no permanecer más de cuatro horas en las playas, no compartir objetos ni útiles de juego, son las medidas más llamativas. A éstas se suma que todos los objetos personales, como toallas, deben permanecer dentro del perímetro de seguridad de dos metros establecido. Deberá haber accesos concretos para la entrada y otros para la salida de las playas, y, en el caso de que existan personas esperando para acceder porque la playa esté completa, se aconseja facilitar la espera en espacio de sombra que permitan mantener la distancia mínima. También recomiendan que los aseos se usen en caso estrictamente necesario, que haya geles hidroalcohólicos y que duchas y lavapiés exteriores sean "de accionamiento no manual".

Test a trabajadores que atienden al público

El Ayuntamiento de El Rubio, en Sevilla, hará test a todos los vecinos que tienen un trabajo que implica movilidad de un domicilio a otro o atienden de cara al público, como empleados de comercios y bares, gestorías, personal de entidades bancarias, fontaneros o electricistas. Se harán unas 400 pruebas. Estos test son voluntarios.

Denuncian que la policía le persigue

La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia con el ayuntamiento de Sevilla denuncia una persecución de la Policía Local y desde la asociación dicen que han recibido «bastantes quejas» de propietarios de bares que han visto cómo el control policial ha llegado a motivar en algún caso el cierre de negocios por decisión propia. El Ayuntamiento desmiente que haya ningún tipo de persecución policial a estos establecimientos, aunque sí se han reforzado las inspecciones.

El Ikea de las flores en Andalucía

Los Agricultores de Andalucía occidental han apostado por una nueva idea de negocio y han creado` Floreando’, una plataforma que envía las flores directamente del invernadero a casa, donde el comprador monta el ramo. De cada una de estas cajas, cuyo precio va de los 20 a los 30 euros, pueden salir varios ramos o centros de flores de diferentes tamaños. Además de las cajas, mandan un manual de instrucciones, papel craft y conservante.

Suben los termómetros en Andalucía

La previsión del tiempo en Andalucía anuncia cielos despejados y temperaturas en ascenso. Los termómetros marcarán temperaturas propias de verano, salvo en la costa atlántica.