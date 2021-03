Cómo y cuándo pedir el voto por correo online para las elecciones de Madrid en 2021

La Comunidad de Madrid vive un ambiente de precampaña electoral después de los últimos acontecimientos. La Justicia ha respaldado inicialmente el adelanto de las elecciones en Madrid al próximo 4 de mayo por parte de Isabel Díaz Ayuso, que tendrá como rival en las urnas a Pablo Iglesias. Una jornada electoral que fomentará el voto por correo.

A falta de que el Tribunal Superior de Justicia ratifique esta decisión, y antes de los posibles recursos, todo indica que se celebrarán elecciones en Madrid el 4 de mayo, fecha en la que aún seguiremos inmersos en la pandemia de coronavirus.

Por ello se ha reforzado el sistema de voto por correo dando la opción a los ciudadanos de solicitar las papeletas de forma online a través de Correos. Sin salir de casa y completando un sencillo trámite online, los interesados pueden solicitar el voto por correo de cara a las elecciones del 4-M.

Esta nueva forma de ejercer el derecho al voto ya se utilizó durante las elecciones vascas y gallegas del pasado 12 de julio de 2020, también en plena pandemia de coronavirus. Allí se llevó a cabo de forma exitosa y las personas más vulnerables pudieron votar sin exponerse a ningún riesgo de contagio.

Cómo pedir el voto por correo online

Siguiendo una serie de pasos se podrá solicitar el voto por correo para las elecciones de la Comunidad de Madrid el 4 de mayo de forma sencilla. Los ciudadanos que cumplan los requisitos podrán incluso votar sin salir a la calle.

Lo primero que hay que hacer es rellenar un formulario en la página web de Correos para solicitar la documentación requerida. Una vez se haya completado esta petición habrá que esperar hasta que el INE y la OCE envíen la documentación necesaria para proceder al voto por correo en las elecciones a la Comunidad de Madrid.

El último paso sería entregar el voto, puede ser tanto en una oficina de Correos como entregándoselo en mano al cartero. Eso si, para realizar el trámite es necesario disponer de un certificado DNI electrónico o un certificado digital válido.

Plazos para la solicitud del voto por correo

La solicitud de las papeletas para proceder al voto por correo en las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid deberá haberse completado antes del 24 de abril de 2021. Además, los ciudadanos que lo hayan solicitado no podrán acudir a votar en la mesa electoral durante el día de los comicios.

Ya se puede solicitar el voto por correo para este día de elecciones en la Comunidad de Madrid, que se celebrará el próximo 4 de mayo. Es conveniente pedirlo lo antes posible para evitar posibles aglomeraciones de última hora.

