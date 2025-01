Comienza el juicio a Álvarez Cascos por apropiación indebida: "¿Cómo voy a pasar un juego de la Play?"

A la cuarta va la vencida. El juicio al exvicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez Cascos se había pospuesto hasta en tres ocasiones por cuestiones de agenda y de enfermedad de uno de los magistrados, pero finalmente esta mañana Cascos se ha sentado en el banquillo. A su llegada a los juzgados no ha hecho declaraciones a los medios de comunicación.

Dentro, frente al juez, ha asegurado que contestará a las preguntas de todas las partes. Cascos ha arrancado su declaración explicando por qué se fue del PP: "Mariano Rajoy me dijo hasta 3 veces que yo iba a ser el candidato de Asturias y luego nombró a otro. Por eso me fui del PP y conmigo muchos otros". Fue entonces cuando pasó a Foro Asturias.

Luego ha negado las acusaciones: "Yo no tuve responsabilidades económicas, no me ocupé de la gestión, no tuve tarjetas de crédito, no controlé jamás los gastos, creamos una estructura profesional, con una auditora de cuentas y se hizo todo impecablemente". Asegura que todo es mentira: "Apelo a la justicia para que no se acepte un relato falso. las pruebas están a la vista. Son palpables".

Reconoce que pasó "por error" un juego de la Playstation

Sí admite que pudo pasar algún ticket no relacionado con su actividad política, pero que se produjo por error: "Puede haber algún error, ya lo reconocí, ¿pero cómo voy a pasar como apropiación indebida un juego de la Play? Si tengo tres hijos y en mi casa teníamos decenas. Lo mismo con unos turrones que yo compré en Navidad en Gijón. Es que es ridículo".

El que fuera secretario general del PP durante una década se enfrenta a tres años y medios de cárcel por incurrir, presuntamente, en un delito de apropiación indebida. Según el relato de Fiscalía, el fundador de Foro Asturias habría cargado gastos personales y facturas no relacionadas con su actividad política a las cuentas del partido, por un valor que supera los 181.000 euros.

Los gastos irían desde comidas en restaurantes, billetes de AVE o estancias en hoteles sin justificar hasta videojuegos, una cama, visillos o entradas para la Copa Davis. También inmuebles, como una oficina con plaza de garaje, que habría gestionado a través de una sociedad que constituyó su esposa, haciéndolo a escondidas de la directiva de Foro Asturias. El alquiler del inmueble ascendería a 2.629 euros al mes. El juicio continuará durante todo el mes de enero, concluyendo previsiblemente el próximo día 29.

