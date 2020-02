Colau contesta a Díaz: "Sólo hay una receta: respeto y fraternidad"

"Solo hay una receta: respeto y fraternidad. Gracias a esos ingredientes hemos ganado unas elecciones en Cataluña y hemos creado sólidas alianzas en todo el Estado", ha respondido hoy la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, quien ayer criticó que en vez "de café para todos había sólo café para Colau".

En su página de Facebook, la alcaldesa de Barcelona ha escrito: "Ayer, Susana Díaz seguía sin entenderlo. 'Café para todos o solo para Colau', dijo, y a mí esa frase me suena a vieja, me suena a pasado. La frase y la estrategia que hay detrás: confrontar pueblos para sacar rédito político". "Una estrategia irresponsable que nos ha llevado a un bloqueo del que no saldremos con más crispación y polarización, sino con más respeto hacia la diversidad y con más fraternidad entre pueblos", añade la alcaldesa barcelonesa.

Para Colau, "fraternidad no es una palabra vacía. Llevamos años practicándola en las calles y ahora también en las instituciones: defendiendo la vivienda, la sanidad y la educación para todos mientras otros aprobaban la ley del desahucio exprés y cambiaban la Constitución en una noche, recortando los derechos de todos y blindando privilegios para algunos". "Así que no nos dé lecciones, señora Díaz, de lo que es defender el 'para todos'", agrega Colau en su perfil de la red social.

"Por favor, en lugar de recurrir a esas viejas estrategias, pregúntese por qué su partido ha perdido millones de votos socialistas en todo el Estado, especialmente en los barrios populares", le espeta Colau a Díaz. Según Colau, "el bipartidismo agoniza.

Es preocupante que casi no podamos diferenciar entre unas declaraciones de Susana Díaz y las de Esperanza Aguirre". "Difícilmente cambiarán las formas de hacer política las 'baronesas' del PSOE o las 'condesas' del PP.

Es el momento de que lo haga la gente común. Hombres y mujeres que quieren decidirlo todo desde abajo, y que no tienen miedo a resolver los conflictos políticos con la única solución válida en democracia: más democracia", concluye la alcaldesa de Barcelona.