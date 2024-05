Ciudadanos desaparece del Parlament siete años después de ser la primera fuerza en Cataluña

Ya es oficial. Ciudadanos ha desaparecido del Parlament catalán, el lugar que vio nacer al partido con Albert Rivera al frente. La formación naranja ha pasado de los 1.109.732 votos de 2017, a poco más de 21.000. Siete años después de su única victoria electoral en Cataluña, ha desaparecido del mapa político.

Ese 2017 -marcado por el procés y la convocatoria del referéndum- con Inés Arrimadas como candidata, Ciudadanos consiguió 36 escaños. Pero de ese récord ya no queda nada. Con Carlos Carrizosa, Ciudadanos ha perdido sus seis diputados y ha caído más de 136.000 votos con respecto a los comicios de 2021, tras conseguir convencer únicamente a algo más de 22.000 catalanes.

De hecho, la formación naranja ha quedado incluso por detrás de PACMA. El partido animalista ha conseguido más de 33.000 sufragios.

Crónica de una muerte anunciada

La formación nació en 2006 con el objetivo de acabar con las 'imposiciones del nacionalismo catalán'. Logró representación en el Parlament el mismo año de su fundación y en 2012 alcanzó los 9 diputados. En 2015 se convirtió en la segunda fuerza con 25 parlamentarios. Y en 2017 venció en las urnas con 36 escaños y 1,1 millones de votos.

Pero, con el paso del tiempo, Ciudadanos ha ido perdiendo la confianza del electorado, que ha reflejado en las urnas la 'muerte política' de una formación que llegó a ser la tercera más potente del país, solo superada en su momento por el PSOE y el Partido Popular.

En 2017 fue la primera vez en el periodo democrático que un partido no nacionalista ganaba unas elecciones autonómicas en Cataluña en votos y escaños. Pero el partido, finalmente, no pudo utilizar todo ese apoyo del electorado para formar gobierno. La mayoría absoluta se consiguió finalmente con la alianza de Junts, ERC y la CUP.

Dos años más tarde, en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2019, la formación naranja sufrió un golpe que acabó con la dimisión de su presidente, Albert Rivera, ya que este resultado hizo mella en las jornadas electorales posteriores, que concluyeron con la pérdida de 47 de sus diputados en el Congreso.

"Seguiremos defendiendo este espacio político"

Todo lo anterior hizo que la formación decidiera no concurrir a las pasadas elecciones generales del 23J, que dieron lugar a la tercera legislatura de Pedro Sánchez.

Pero sí se presentó a estos comicios catalanes, probablemente buscando un último clavo ardiendo al que aferrarse para no desaparecer por completo del panorama político. Pero no ha tenido suerte. No ha obtenido representación en el Parlament y ahora la formación intentará quemar su último cartucho en las europeas del próximo 9 de mayo con Jordi Cañas como cabeza de lista.

Previsiblemente, después de estas elecciones abrirá un proceso de reflexión para decidir su futuro político, aunque Carrizosa ya ha asegurado que el partido no desaparecería y que, en caso de repetición electoral, la formación volvería a presentarse. "Seguiremos defendiendo este espacio político", ha aseverado.

