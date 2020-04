La Generalitat pide ahora médicos militares porque "Cataluña también paga el ejército"

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha defendido la decisión del Govern de solicitar personal médico de la Unidad Militar de Emergencias (UME) al Ministerio de Sanidad frente a la pandemia de coronavirus. "Usaremos todo aquello que disponga la administración que pueda dar respuesta a la epidemia", ha asegurado Vergés en rueda de prensa telemática en la que también han participado la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, y el consejero de Interior, Miquel Buch.

Vergés ha argumentado que "no sirve de nada triplicar los espacios de atención dentro del sistema de salud catalán si no se dispone de profesionales sanitarios para atender a los pacientes", cuando hay 3.000 casos confirmados de coronavirus entre el personal médico catalán. La consellera ha explicado que la petición de refuerzos la han hecho al Ministerio de Sanidad, que "no tiene competencias" en la gestión de salud y no dispone de profesionales, por lo que les piden personal que provenga de la UME. Budó ha defendido que desde el ejecutivo catalán solicitarán ayuda y apoyo a quien sea, tanto Ejército como otros comunidades autónomas, y ha subrayado que "Cataluña paga una parte de las fuerzas militares y si las necesitas, lo hará".

Antes, desde la presidencia de la Generalitat o en la instalación de un hospital de campaña en Sabadell, se había buscado que las Fuerzas Armadas no tuvieran presencia o por lo menos protagonismo en el despliegue contra el coronavirus.