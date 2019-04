Castro, sobre la retirada del ducado de Palma a Doña Cristina: "No me compete"

El juez del caso Nóos, José Castro, ha eludido pronunciarse sobre la retirada del título de duquesa de Palma a la infanta Cristina ordenada por el Rey: "No voy a opinar sobre lo que no me compete", ha dicho a su llegada a los juzgados.

El magistrado, que incluyó a la infanta Cristina entre los 18 acusados del caso Nóos en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, ha rechazado opinar sobre la suspensión del título nobiliario.

El Boletín Oficial del Estado publica el Real Decreto firmado por el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por el que la infanta Cristina deja de ser duquesa de Palma de Mallorca por decisión de su hermano, que ha revocado ese derecho.

La hermana del Rey ostentaba ese título desde el año 1997, cuando se lo concedió su padre, el Rey Juan Carlos I, al casarse con Iñaki Urdangarin, que compartía con ella la distinción como consorte.

Castro y el fiscal Pedro Horrach han mantenido una controversia pública, a través de sus escritos durante la instrucción de la causa, sobre si la condición de infanta de Cristina de Borbón la ha protegido en la investigación judicial en torno a su papel en la presunta trama de corrupción o, por el contrario, ha hecho que el juez actuase de forma inquisitiva con ella.