Uno de los abogados de la infanta Cristina: "El juicio paralelo ha sido durísimo"

Jesús María Silva, abogado de Cristina de Borbón, se muestra "tranquilo y razonablemente satisfecho" con la sentencia que absuelve a la infanta. No obstante, ha indicado durante una entrevista en Espejo Público que "el juicio paralelo ha sido durísimo", asunto que considera que habrá que afrontar en España y habría que ser "más pedagógicos con la opinión pública".

En cuanto al juicio a su cliente, ha señalado que "no habrá ningún argumento jurídico con el cual se pueda convencer a la persona que creía ya de antemano que tenía que ser condenada" a pesar de que no ha habido pruebas contra ella ni "ninguna doctrina jurídica que permitiera su condena".

En este sentido, ha reiterado que las cantidades de dinero que tiene que "devolver" Cristina de Borbón son sumas de las que se benefició "inconscientemente" sin conocer su procedencia.

Por otro lado, ha defendido que el juez Castro no debería haber permitido que Manos Limpias pidiera ocho años de prisión para la infanta, porque era una petición ilegal, y cree que "no debería haber estado jamás Manos Limpias en solitario". Asimismo, ha señalado que no le "consta" que se hubieran pedido tres millones de euros a la organización a cambio de que retiraran la acusación contra la infanta.

Jesús María Silva también ha valorado que la posible petición de prisión eludible con fianza para Iñaki Urdangarin y Diego Torres "puede ser una solución salomónica", aunque ha evitado pronunciarse sobre "la magnitud de la condena". No obstante, entiende que hay argumentos para que sea rebajada.