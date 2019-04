Carmona, sobre un pacto de Gobierno: "Tendríamos que conseguir el apoyo de unos que sólo quieren cargos"

El exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha respondido en Espejo Público a un editorial en el que se critica que consultar a las bases es propio de políticos faltos de liderazgo. Carmona asegura que "siempre he sido partidario de consultar a las bases", y añade que "no hay ningún peligro" en esta práctica.

Carmona defiende que es una buena opción en un momento en el que no se sabe qué opción tomar y afirma que "nos pilla a todos los militantes de sopetón". Insiste además en que se debería consultar a las bases en otros aspectos como la creación de un programa electoral o la "introducción de independientes en las listas por Madrid".

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, asegura que "tenemos 90 diputados sobre 350 y lo vamos a intentar" y añade que el partido ha instado a Pedro Sánchez a no renunciar a formar Gobierno aunque subraya "sin hipotecas", en referencia a los nacionalistas. Añade que repetir las elecciones si no se consigue formar Gobierno, "no es una tragedia" y serviría para "clarificar mayorías".

Sobre la comida que mantuvieron los barones del PSOE, Carmona defiende que "había preocupación" porque "recelamos de alguien que lo primero que nos plantea es el reparto de los Ministerios", en referencia a Pablo Iglesias, de quien dice su intención es "intentar hacerle daño al PSOE".

Carmona aclara que el Congerso tiene una mayoría de "derechas" y añade que para formar Gobierno "tendríamos que conseguir el apoyo de unos que sólo quieren cargos y la abstención de otros" y subraya que no puede haber connivencia con "aquellos que no creen en la Constitución, ni en la unidad nacional ni en el país".

El edil del PSOE afirma que "con un resultado de 90 diputados, yo le hubiese dado la palabra a los militantes" y añade que el resto de fuerzas políticas quiere que "el PSOE se eche a los hombros el país". Defiende además que Sánchez haya convocado un Congreso General en el partido para tomar decisiones.

Sobre la posibilidad de que Susana Díaz sea la próxima candidata del PSOE a la presidencia del Gobierno, Carmona dice que es algo que se le debe preguntar a ella y subraya que Díaz ha hecho una "gran labor" en Andalucía, aunque es una "decisión que tiene que tomar ella" y cada militante tiene el mismo derecho para presentarse.