Carmena renuncia a crear un banco público, una de las medidas de Ahora Madrid

"El programa de Ahora Madrid se fue construyendo poco a poco, se incluyeron muchas sugerencias y cuando asumí la candidatura dije desde un primer momento que lo entendía (el programa) como un conjunto de sugerencias pero que no todas se podían entender como presupuestos de implicación programática activa", ha dicho Manuela Carmena sobre su decisión de no crear un banco público.

"Insistí mucho en hablar de los grandes objetivos. Después habrá medidas que se llevarán a cabo o no porque lo importante es que se ajusten a los objetivos como igualdad, anticorrupción, transparencia", ha añadido Carmena. Lo que sí acometerá el nuevo Ayuntamiento, en una de sus medidas prioritarias, es garantizar los suministros como luz, agua y gas a los madrileños que no puedan pagarlo.



Eso sí, no será ya, y lo dejarán para la llegada del invierno. "Ahora nos hemos centrado en los aportes alimentarios para los niños y los desahucios. Lo que hemos hecho lo hemos preparado antes de cuando estábamos en el Ayuntamiento. Cuando nos hemos reunido con otras entidades les hemos dicho que no sabíamos si íbamos a tener el Ayuntamiento pero en la oposición siempre nos interesaría este proyecto. Ahora, que ya estamos en el Ayuntamiento, es el momento de hacerlo en la paridad que debe tener el Ayuntamiento con las instituciones de crédito, de las instituciones", ha esgrimido.



Por otro lado, la regidora madrileña ha confirmado que el Ayuntamiento seguirá pagando la deuda y los plazos de amortización obligados, pues "si se han podido pagar, se van a seguir pagando"."Y después, habrá que ver si se puede llegar a acuerdos con las entidades acreedoras, de algún tipo de compensación, veremos a ver. Dependiendo un poco de la situación que las encontramos, se pueden buscar alternativas de quitas, lo iremos viendo, hay que hablar".

Cooperativas de madres para limpiar los colegios

La alcaldesa ha empezado a analizar la situación de los contratos integrales del Ayuntamiento de la capital y no descarta que, en el tema de la limpieza, sean cooperativas de madres las que se encarguen de este servicio en los colegios e institutos madrileños.

"Al final de mi discurso hablé mucho del valor social, es un valor muy intangible, muy difícil de medir. No en euros pero genera una gran calidad en el trabajo y aporta unos elementos de mejora de la vida social muy grandes", ha afirmado Carmena.

En este punto, ha hablado que en lugar de tener contratos integrales en los institutos y colegios, sean cooperativas de madres "que realmente están a lo mejor dispuestas a ganar lo mismo que ganan los empleados de las multinacionales" pero que, además, "pueden estar muy satisfechas porque están cerca de sus casas y es el colegio donde están sus hijos".