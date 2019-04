Carmena perdonará las multas por dejar excremento de los perros en la calle a cambio de trabajos de barrenderos

Manuela Carmena ha hecho este anuncio cuando respondía a una afirmación sobre que la capital española sigue sucia, una posición que ha desmentido puesto que, ha dicho, "Madrid está mucho más limpio pero lo va a estar más". La alcaldesa ha lamentado que los vecinos no cuiden la limpieza de las calles y mantengan actitudes como tirar al suelo las colillas de los cigarros o no recoger los excrementos de los perros, por lo que ha dicho que en ocasiones la ejemplaridad no basta y hay que poner más multas.

"Respecto a los excrementos de los perros, me gustaría que ustedes los vieran: los tenemos localizados y, mucho cuidado, porque empieza una enorme campaña de multas", ha anunciado la alcaldesa, que ha asegurado que el Ayuntamiento tiene localizadas las zonas y las horas en que más se producen estos hechos.

Según ha explicado, la Policía Municipal va a comenzar a actuar en dos distritos que ha preferido no revelar -"eso no se lo voy a decir, voy a dejar que sea sorpresa"- a las horas en las que se ha detectado "más indolencia por parte de los dueños de estos queridos animales de compañía" quienes, ha dicho, se quedarán "muy sorprendidos" si son multados porque la ordenanza es muy dura. La alcaldesa ha defendido las iniciativas de su equipo de Gobierno para controlar la limpieza de la capital.